Sturm Graz II holt Ex-Rieder Stosic

Die Zweitmannschaft von Vizemeister Sturm Graz verstärkt ihr Mittelfeld mit Nikola Stosic. Der 24-jährige Profi wechselt von der SV Ried in die Hauptstadt der Steiermark, wo er einen Vertrag bis Saisonende unterzeichnet. Im Innviertel war der ehemalige Salzburg-Spieler aufs Abstellgleis geraten.

Sturm Graz II sichert sich für den Kampf gegen den Abstieg mit Nikola Stosic wertvolle Erfahrung für das Mittelfeld. Der 24-Jährige war zuletzt für Konkurrent SV Ried im Einsatz und wechselt nun zur Zweitvertretung des österreichischen Vizemeisters, wo er einen bis Saisonende gültigen Vertrag unterzeichnet. Der ehemalige Nachwuchsspieler von Red Bull Salzburg spielte bei seinem Ex-Klub in der laufenden Saison keine Rolle mehr und kam nur in drei 2.-Liga-Partien sowie einem ÖFB-Cup-Duell auf seine Einsatzminuten.

Andreas Schicker freut sich über den Neuzugang, der mit 39 Bundesligaspielen sowie 53 Partien in 2. Liga einiges an Routine mitbringt: "Nikola Stosic ist ein hervorragend ausgebildeter Spieler, der in der Vergangenheit von Verletzungen gebremst wurde. Er hat die Qualität, unserer jungen Mannschaft bei Sturm II sofort weiterhelfen zu können und will seinen Teil dazu beitragen, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Wir freuen uns, dass Nikola bei uns in Graz ist und blicken gespannt auf seine ersten Auftritte in schwarz-weiß."

Zuletzt am Abstellgleis

Der gebürtige Salzburger, der auch ein Spiel für die U-16-Nationalmannschaft Serbiens absolvierte, durchlief beim österreichischen Serienmeister den gesamten Nachwuchs und wechselte im Februar 2021 von Kooperationsklub FC Liefering nach Ried. Dort zählte er zunächst zum Stammpersonal, ehe er sich im Sommer 2022 einen Kreuzbandriss zuzog und die darauffolgende Spielzeit ausfiel. Nach dem Abstieg der Innviertler geriet er aber auf das Abstellgleis. In Graz will er seine Karriere wieder ankurbeln.