Sturm-Goalie Scherpen fällt für Rest der Saison aus

Sturms Stammtorhüter Kjell Scherpen fällt für die restliche Saison aus. Der 23-Jährige zog sich bereits im Sommer einen Kreuzbandriss zu und lässt sich jetzt operieren.

Vizemeister Sturm Graz muss lange auf Stammgoalie Kjell Scherpen verzichten. Wie Sky am Freitag berichtete und Clubsprecher Stefan Haller der APA bestätigte, hatte sich der Niederländer bereits im Sommer in einem Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird deshalb am kommenden Dienstag in London operiert. "Er wird in dieser Saison kein Spiel mehr für uns machen", sagte Haller zur APA.

Der 23-jährige Scherpen absolvierte in dieser Saison 27 Pflichtspiele für Sturm, das letzte davon am Donnerstag beim 0:3 in der Europa League bei Sporting Lissabon. Nur beim Heim-2:0 am 25. November gegen Austria Lustenau fehlte der 2,06-Meter-Mann krankheitsbedingt.

Leihe soll verlängert werden

Der Goalie wurde im vergangenen Sommer leihweise für ein Jahr von Premier-League-Club Brighton geholt. "Wir sind gerade beim Finalisieren der Gespräche, um die Leihe zu verlängern. Der Plan ist, ihn für 2024/25 wieder auszuleihen", meinte Haller. Scherpen werde auch den Großteil seiner Reha in Graz absolvieren.

Die Entscheidung, dass Scherpen trotz der gravierenden Verletzung monatelang weiterspielte, sei in Absprache mit dem Spieler, den behandelnden Ärzten und Brighton gefallen, betonte Haller. "Er wollte der Mannschaft unbedingt helfen und konnte problemlos spielen. Er hätte auch nächstes Jahr spielen können, aber die Operation wird durchgeführt, um ihn für die Zukunft abzusichern und eine langfristige Karriere nicht zu gefährden", erklärte Haller.

Wegen Scherpens Ausfall wird sich Sturm in der Winterpause auf dem Transfermarkt umschauen - angedacht ist, einen Schlussmann bis Saisonende auszuleihen. "Wir werden nach einer Lösung für ein halbes Jahr suchen", kündigte Haller an.