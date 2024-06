Sturm gibt Demaku fix an Altach ab

Vesel Demaku wird nach seiner Leihe zum SCR Altach in der vergangenen Saison nicht mehr zu seinem Stammklub Sturm Graz zurückkehren, sondern bleibt in Vorarlberg. Bei den Altachern unterzeichnet der zentrale Mittelfeldspieler einen Vertrag bis Sommer 2027.

Der SCR Altach kann auch in Zukunft weiterhin auf die Dienste von Vesel Demaku bauen. Wie die Vorarlberger vermelden, wurde der bisherige Leih-Profi von Sturm Graz fix unter Vertrag genommen. Der zentrale Mittelfeldspieler setzte seine Unterschrift unter ein Arbeitspapier bis Sommer 2027 und kehrt somit nicht mehr zu seinem Stammklub in die Steiermark zurück.

"Vesel hat vom ersten Tag an Verantwortung auf und neben dem Platz übernommen. Er ist ein Spieler, der vorangeht und dem wir über die kommenden Jahre eine zentrale Rolle im Team zutrauen. Wir sind sehr erfreut, dass der Transfer zustande gekommen ist", so Sportdirektor Roland Kirchler über den 24-Jährigen, der im vergangenen Winter leihweise von Double-Sieger Sturm Graz ins "Ländle" gekommen war und in allen 16 Pflichtspielen im Frühjahr auf dem Platz stand. Unter Coach Joachim Standfest entwickelte sich der ehemalige Austria-Profi zum klaren Stammspieler.

Bereits 95 Bundesligaspiele absolviert

Auch Demaku selbst freut sich, Klarheit über seine Zukunft zu haben: "Nach der vergangenen Saison war für mich klar, dass das Kapitel SCR Altach noch nicht zu Ende ist und ich unbedingt hierbleiben möchte. Ich fühle mich im Verein und in Vorarlberg unglaublich wohl. Man merkt rundherum, dass sich der Verein weiterentwickelt und es macht Spaß in diesem Umfeld zu arbeiten. Ich werde alles dafür geben, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind."

Der ehemalige U-21-Teamspieler Österreichs stand bislang in 95 Bundesliga- sowie 27 Zweitligaspielen auf dem Platz und wird in Zukunft mit der Trikottnummer 6 bei den Altachern zu sehen sein. In Graz verabschiedet Sportchef Andreas Schicker den mehrfachen Nachwuchsnationalspieler: "Vesel Demaku ist ein talentierter Spieler mit absoluten Top-Charakter, der in Graz immer alles gegeben hat und im Frühjahr in Altach sehr gute Leistungen zeigen konnte. Wir wünschen Vesa alles Gute für sein neues Kapitel und sind davon überzeugt, dass Altach weiterhin viel Freude mit ihm haben wird."