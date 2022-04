Sturm gewinnt mit Colorado bei Draisaitls Oilers

Nico Sturm hat mit den Colorado Avalanche das Duell zweier deutscher NHL-Stürmer gegen Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers für sich entschieden.

Feierten den sechsten Sieg in Folge: Colorado Avalanche. IMAGO/ZUMA Press

Am Samstag gewann Colorado in Edmonton mit 2:1 (0:0, 0:0, 1:1) nach Penaltyschießen und fuhr in den sechsten Sieg nacheinander ein.

Die Oilers waren zu Beginn des dritten Drittels in Führung gegangen, den Gästen gelang fünf Minuten vor Drittelende der Ausgleich. Nach einer torlosen Verlängerung sorgte beim Penaltyschießen Nathan MacKinnon für den ersten Treffer Colorados, im Gegenzug wurde Leon Draisaitls Versuch von Avalanche-Torhüter Darcy Kuemper pariert. Nach drei Fehlschüssen stand die erste Niederlage Edmontons nach zuvor sechs Siegen nacheinander fest.

Detroit verliert in der Overtime

Moritz Seider musste mit den Detroit Red Wings ein 4:5 (0:1, 2:1, 2:2) nach Verlängerung gegen die Columbus Blue Jackets einstecken. Der 21 Jahre alte Verteidiger stand gut 25 Minuten auf dem Eis, Goalie Thomas Greiss wurde nicht eingesetzt.

Wie die Red Wings haben auch die Seattle Kraken keine Chance mehr, die Play-offs zu erreichen. Die Mannschaft des deutschen Torhüters Philipp Grubauer verlor ihr Heimspiel gegen die Calgary Flames mit 1:4 (1:2, 0:1, 0:1). Grubauer parierte 25 der 28 Schüsse auf sein Tor, in den Schlussminuten hatte Seattle seinen Goalie aus dem Tor genommen und so den Treffer zum Endstand kassiert.