Sturm geht im Test gegen Pogon Stettin unter

Österreichs Vizemeister Sturm Graz kommt im fünften Testspiel der Wintervorbereitung gegen Pogon Stettin aus Polen gewaltig unter die Räder.

Vorbereitungsspiele sind zum Experimentieren da, doch was Sturm-Trainer Christian Ilzer Donnerstagmittag in Belek auch immer versucht hat, ging gehörig schief. Im Rahmen des Trainingslagers an der türkischen Riviera baten die Grazer Pogon Stettin, den Sechsten der polnischen Meisterschaft, zum Test und die Partie endete für die "Blackies" in einem Debakel.

Ein 1:6 stand am Ende an der Anzeigetafel, den Ehrentreffer für Österreichs Vizemeister erzielte Nachwuchstalent Leon Grgic. Zu diesem Zeitpunkt waren die Steirer bereits mit 0:5 in Rückstand gelegen.

Bei Pogon standen mit Alexander Gorgon und Benedikt Zech zwei Österreicher in der Startelf, Sturm begann mit einem Mix aus Stamm- und Ergänzungsspielern. Mit Gregory Wüthrich, Stefan Hierländer, Szymon Wlodarczyk, William Böving und Javi Serrano waren aber einige prominente Namen mit von der Partie.

Die Möglichkeit, die 1:6-Klatsche wiedergutzumachen haben die Steirer bereits am Nachmittag, wenn es um 14.30 Uhr (MEZ) gegen den ukrainischen Klub SC Dnipro-1 geht. Am Dienstag steht dann der letzte Test gegen den FC Ruch Lwiw auf dem Programm. Richtig ernst wird es dann am Freitag, dem 2. Februar (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Cup-Viertelfinale gegen die Wiener Austria.