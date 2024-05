Sturm-Dauerbrenner Affengruber peilt noch mehr Konstanz an

David Affengruber stand seit seinem Wechsel im Sommer 2021 in 91 von 99 Pflichtspielen des SK Sturm Graz auf dem Platz und zählt bei den Steirern zu den Konstanten in den vergangenen Jahren. Damit gibt sich der 22-jährige Abwehrspieler aber noch lange nicht zufrieden.

Im Sommer 2021 gab der SK Sturm Graz die Verpflichtung von Salzburg-Profi David Affengruber bekannt. Der mittlerweile 22-jährige Abwehrprofi konnte sich auf Anhieb als Stammspieler in der Defensive der Steirer etablieren und absolvierte 91 von 99 möglichen Pflichtspielen. Damit zählt der 1,85-Meter große Innenverteidiger zu den tragenden Säulen beim Team von Christian Ilzer und hat sich auf dem Feld zu einem wahren Leader in der Abwehrreihe der "Blackies" entwickelt. "Es war bisher eine sehr intensive Zeit", so der gebürtige Niederösterreicher im Gespräch auf der "Vereinsseite".

Bereits in seiner Debütsaison für die Grazer stand Affengruber in 30 Ligapartien auf dem Feld und kam direkt auch zu seinen ersten Einsätzen im Europacup. In der vergangenen Saison konnte er sich mit dem Sieg im ÖFB-Cup auch den ersten Titel mit seiner Mannschaft schnappen. "Seitdem ich da bin, waren wir immer im Europacup vertreten und in der letzten Saison sind mit der unvergesslichen Cup-Reise noch einige richtig coole Spiele dazugekommen, die wir schließlich mit dem Titel krönen konnten", schwärmt Affengruber noch vom bisher größten Erfolg in seiner jungen Laufbahn. Zwar hat der 22-Jährige in seiner Vita noch eine Meisterschaft sowie einen Pokaltitel mit seinem Ex-Klub Red Bull Salzburg in der Vita stehen, dort spielte er im Gegensatz zu seiner Zeit in Graz aber keine große Rolle.

Affengruber beweist Offensivqualitäten

In der Steiermark hat sich der sechsfache U-21-Nationalspieler einen Fixplatz unter Cheftrainer Ilzer erarbeitet und das, obwohl die Konkurrenz auf seiner Position nicht unbedingt klein ist. "Ich glaube einfach, hartes Training zahlt sich immer aus und da kommt dann auch immer etwas zurück. Ich muss aber auch dazusagen, dass ich, seitdem ich bei Sturm bin, vom Verletzungspech eigentlich gänzlich verschont geblieben bin und somit de facto in jeder Partie zur Verfügung stand", meint Affengruber, für den die bislang 7.426 Spielminuten im Trikot der Grazer noch lange nicht genug sind: "Ich werde auf meiner Konstanz aufbauen und versuchen, in dieser Saison überhaupt nicht zu fehlen."

Auch beim Toreschießen will sich Affengruber noch weiter verbessern. Zwar kann der 22-Jährige mit zwölf Scorerpunkten in 91 Pflichtspielen eine ordentliche Bilanz für einen Abwehrspieler aufweisen, als ehemaliger Offensivspieler in seinen Jugendzeiten, erhofft er sich künftig aber noch mehr: "Dass ich früher, bevor ich zum Verteidiger umgeschult wurde, lange Zeit offensiver gespielt habe, kommt mir da sicherlich zu gute. Den richtigen Riecher, wo man im gegnerischen Sechzehner stehen muss, verlernt man nicht so schnell. Ich muss aber aus meinen Chancen einfach noch ein bisschen mehr Zählbares machen."

Das will er am liebsten bald im Europacup tun, wo ihm in 18 Partien bislang noch kein Treffer gelingen wollte. Bei der 1:3-Niederlage gegen die PSV Eindhoven in der zweiten Champions-League-Qualifikationsrunde Mitte August war Affengruber zwar schon nahe dran, allerdings wurde sein Tor nach einer Abseitsposition aberkannt. "Dass das Tor gegen Eindhoven nicht gezählt hat, ärgert mich immer noch ein bisschen", lacht Affengruber, der dafür umso motivierter ist, in den kommenden internationalen Begegnungen endlich jubeln zu dürfen: "Ich hoffe umso mehr, dass ich in der heurigen Europa-League-Saison das ein oder andere Tor schießen kann." Die nächste Chance bietet sich schon am Donnerstag beim Europa-League-Auftakt gegen Sporting Lissabon (21 Uhr, LIVE! auf kicker).