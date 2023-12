Sturm bündelt die letzten Kräfte gegen Altach

Für Sturm Graz stehen in diesem Kalenderjahr noch zwei wichtige Spiele an. Zum einen wollen die Steirer in der Liga mit einem Heimsieg gegen Altach für einen versöhnlichen Jahresabschluss sorgen, zum anderen kämpfen sie noch in der Europa League um das europäische Überwintern. Dass man dazu mit Erkrankungen und Verletzungen zu kämpfen hat, macht die Sache nicht einfacher.

Christian Ilzer will mit seinem Team "alles raushauen." GEPA pictures