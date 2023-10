Sturm als Meister? "Wenn wir so weitermachen, ..."

Sturm Graz setzt sich mit dem Heimsieg gegen Hartberg vier Punkte von Titelverteidiger Red Bull Salzburg ab. Während Trainer Christian Ilzer auf die harte Arbeit verweist, sieht sein Premierentorschütze Chancen auf den Meistertitel.

Der LASK hat mit seinem Auswärtssieg in Salzburg dem Kampf um die Meisterschaft in der österreichischen Bundesliga noch mehr Schärfe verliehen. Zwar ist es nach elf gespielten Runden noch reichlich früh für Prognosen, dennoch hat die Tabelle nach der ersten Hälfte des Grunddruchgangs bereits eine gewissen Aussagekraft. Als einzige Mannschaft noch immer die Null in der Niederlagen-Spalte hat Sturm Graz stehen. Der Vorsprung des Vizemeisters auf den Titelverteidiger beträgt jetzt, wo jeder gegen jeden einmal gespielt hat, vier Punkte.

"Es ist natürlich ein super Gefühl, dass wir vorne stehen und uns minimal absetzen konnten, aber es sind noch so viele Runden zu spielen. Wir müssen einfach schauen, dass wir Spieltag für Spieltag unsere Leistung auf den Platz bringen, fleißig Punkte sammeln und uns im besten Fall nicht wieder einholen lassen", sagte Torschütze Alexander Prass nach dem 2:1-Heimsieg im Steirer Derby gegen den TSV Hartberg im Interview mit "Sky".

Sturm-Trainer Ilzer: "Absoluter Moment zum Genießen"

Trainer Christian Ilzer sprach angesichts der Tabellensituation und des Erfolgs im steirischen Derby von einem "absoluten Moment zum Genießen". Der 46-Jährige betonte, dass dahinter sehr viel Arbeit stecke: "Man braucht, um Hartberg zu besiegen, einen sehr präzisen, einen sehr komplexen Plan. Über das ganze Spiel ist dann nicht alles perfekt, das kostet mich dann die Stimme, aber die Jungs haben das phasenweise wirklich großartig gemacht."

Sturms anderer Torschütze an diesem Samstagabend durfte sich über seinen Premierentreffer in der Bundesliga freuen. Und war offenbar noch nicht beim Medienbriefing zum Understatement. "Wenn wir so weitermachen, kann das natürlich was werden", antwortete Seedy Jatta auf die Frage, ob es denn möglich wäre, dass Sturm Graz am Ende tatsächlich Meister wird.

Der Weg dahin ist freilich noch ein langer und beschwerlicher. Doch die Grazer haben in ihrer Entwicklung wieder einen Schritt nach vorne gemacht, wissen auch glanzlose Dreier einzufahren und wirken noch abgebrühter als letzte Saison. Angesichts der Schwächen, die die Salzburger derzeit offenbaren, macht dies Sturm zu einem ernsthaften Kandidaten, um die Mozartstädter nächstes Frühjahr vom Thron zu stoßen.