Stunden nach Saisonende: Broncos entlassen Vic Fangio

Obwohl Vic Fangio als Mastermind für die defensive Seite des Footballs gilt und mit den Denver Broncos eine gute Abwehr auch in dieser Saison gestellt hat, ist der 63-Jährige nun seinen Job los - nur Stunden nach dem Saisonende.

Mit dem 24:28 bei den für die Play-offs qualifizierten Kansas City Chiefs (12:5) verkauften sich die Denver Broncos (7:10) noch einmal teuer - wohlwissend, dass sie ohnehin längst aus dem Rennen um die Endrunde ausgeschieden waren. Quarterback Drew Lock etwa lief gleich zweimal stark in die Endzone, Receiver Courtland Sutton überraschte zwischenzeitlich mit einem Pass bei einem Trick Play - und überhaupt setzte die mal wieder starke Defense der Broncos der Chiefs-Truppe um Star-Spielmacher Patrick Mahomes mitunter gehörig zu.

Am Ende des Tages stand aber nun mal auch durch einen Fumble-Return über 86 Yards eine Niederlage zu Buche und das erneute Verpassen der anvisierten Play-offs. Zu wenig für die Bosse, zumal dem dreimaligen Super-Bowl-Sieger seit dem letzten Triumph 2015/16 noch mit Hall-of-Fame-Quarterback Peyton Manning (24:10 gegen die Carolina Panthers) gar keine Endrundenteilnahme mehr geglückt ist.

Anders gesagt: Seit sechs Jahren schon haben es die stolzen Broncos nichts mehr in die Play-offs geschafft, obwohl sich inzwischen seit zwei Jahren auch noch zwei Teams mehr dafür qualifizieren können (inzwischen 14 statt vorher 12).

"Wir werden eine hervorragende Führungspersönlichkeit finden"

Die Konsequenz daraus: Die Bosse des NFL-Franchises haben mal wieder die Reißleine gezogen und den Trainer entlassen. Dieses Mal ist Vic Fangio (seit 2019 im Amt) das Opfer gewesen. Der Routinier genießt dank seiner früheren Stationen als Assistenztrainer etwa der Baltimore Ravens (2006-2009), der Stanford University (2010), der San Francisco 49ers (2011-2014) oder auch der Chicago Bears (2015-2018) einen sehr guten Ruf als Abwehrass.

Seine Gesamtbilanz nach drei Saisons von 19 Siegen und 30 Niederlagen hat dem 63-Jährigen damit nicht gereicht, obwohl sein Team gerade defensiv wieder stark mitgehalten hat in der Liga. Auch Quarterback Teddy Bridgewater machte bis zu seiner Kopfverletzung, die ihn gen Ende der Saison die Einsätze kostete, einen guten Eindruck im Broncos-Jersey.

"Ich habe großen Respekt für Vic und seine Leistungen in Denver. Er wird weiter Erfolg in dieser Liga haben", schrieb Broncos-General-Manager George Paton am Sonntagnachmittag und kündigte an, fortan einen passenden Coach zu suchen: "Mit dem vorhandenen Fundament, den erzielten Fortschritten und den Ressourcen, die wir haben, um besser zu werden, freue ich mich auf die Zukunft unseres Teams. Wir werden eine hervorragende Führungspersönlichkeit und einen Head Coach für die Broncos und unsere Fans finden."