Stunde Null für die Lilien: Es geht um mehr als den Klassenerhalt

Darmstadts desaströser Auftritt gegen Augsburg lässt sich vorerst nur als Ausrutscher bewerten. Im Wiederholungsfall aber würde das große Ganze ins Wanken geraten.

Wirklich weiter in Sachen Ursachenforschung kam Torsten Lieberknecht nach eigener Auskunft auch am Sonntag noch nicht. Das 0:6-Debakel seiner Lilien gegen den FC Augsburg mit fünf Gegentoren in den ersten 30 Minuten bleibt in seinen Einzelheiten offenbar nicht nur für Außenstehende ein Mysterium.

Dabei lässt sich ganz einfach benennen, wer die entscheidenden, grotesken Fehler machte, die der FCA zu einem aus neutraler Sicht schaurig-schönen Spektakel am Böllenfalltor nutzte. Etwa Jannik Müller und Klaus Gjasula mit Fehlpässen dilettantischster Art vor den Gegentreffern Nummer eins und drei. Ausgerechnet Müller hatte Lieberknecht erstmals seit Dezember überraschend wieder in die Startelf befördert, um dessen unstrittige fußballerische Qualitäten für den Spielaufbau zu nutzen. Was beim 2:1-Erfolg in der Hinrunde, dem bis dato letzten 98-Sieg, beim FCA noch voll aufgegangen war, wurde nun beinahe im wörtlichen Sinne zum Eigentor. Eine Erklärung für den kollektiven Blackout liefert diese Bestandsaufnahme freilich nicht.

Den Profis fehlte der Mut zur Umsetzung des Matchplans

Während des Spiels blieb Lieberknecht nichts anderes übrig, als "mich nicht auf die Bank zu verkriechen", sondern an der Seitenlinie standhaft zu demonstrieren: "Ich bin ein Teil dieser Mannschaft." Die Schuld, so der Fußballlehrer, suche er zudem nicht zuerst bei den Spielern, sondern bei sich. Zufriedenstellend fündig zu werden, dürfte schwerfallen. Schließlich berichtete Lieberknecht von einer "ganz normalen Herangehensweise" an die Partie, auf die "wir nicht mehr Druck gelegt haben als sonst".

Interpretieren ließe sich: Der ausgegebene Matchplan, Augsburg mit präzisen, weiträumigen Spielverlagerungen zu knacken, hätte ein Maß an Mut erfordert, das die Darmstädter Profis anders als in der Hinrunde diesmal nicht aufbrachten. Kein Wunder angesichts von zuvor bereits 16 sieglosen Partien in Serie. Doch hätte der Trainer seinen Schützlingen deshalb eine andere, von vornherein weniger erfolgversprechende Strategie an die Hand geben sollen? Das wäre wohl erst recht kein Mutmacher gewesen, sondern eher eine Form von Selbstaufgabe.

Der Abstieg ist verkraftbar, Auflösungserscheinungen nicht

Künftig wird Lieberknecht die psychische Verfassung des Teams allerdings wohl stärker gewichten müssen als theoretische Erfolgsaussichten. Platz 16 ist zwar weiterhin nur vier Punkte entfernt, doch steht im weiteren Saisonverlauf längst nicht nur dieser auf dem Spiel. Der Abstieg an sich wäre für Darmstadt nämlich zweifellos verkraftbar. Unter dieser Voraussetzung gingen schließlich alle Beteiligten in die Saison und dokumentierten das nicht zuletzt mit Lieberknechts vorzeitiger Vertragsverlängerung bis 2027. Die klare Botschaft: Auch eine Rückkehr in die Zweitklassigkeit würde nichts an der Überzeugung vom gemeinsamen Weg ändern.

Auflösungserscheinungen wie die am Samstag dürfen sich dabei aber gewiss nicht wiederholen. Stand jetzt ist der Darmstädter Systemabsturz im Saisonkontext ein singuläres, atypisches Ereignis. Dabei muss es allerdings auch bleiben, damit nicht doch irgendwann das große Ganze infrage zu stellen ist. Angesichts der nun bevorstehenden Aufgaben in Leipzig und gegen Bayern wird die Herausforderung groß genug. Vereinsintern prägte am Wochenende manch einer schon das Wort von der "Stunde Null". In der Tat lässt sich das Augsburg-Fiasko als Beginn einer neuen Zeitrechnung deuten. Denn in naher Zukunft steht noch Wichtigeres auf dem Spiel als der Klassenerhalt.