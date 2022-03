Stuhl zur Seite, Hände vors Gesicht, Tränen: Bayern-Profi Davies reagiert emotional

Als die kanadische Nationalmannschaft am ganz späten Sonntagabend (MESZ) etwas Historisches erreicht hatte, fehlte Alphonso Davies auf dem Platz. Der pfeilschnelle Bayern-Profi verfolgte das aber live vor dem Bildschirm.

Nimmt mit Kanada an der WM in Katar teil: Bayern-Profi Alphonso Davies. IMAGO/Sven Simon

Seit seinem Wechsel von den Vancouver Whitecaps zum FC Bayern München Anfang Januar 2019 hat Alphonso Davies mächtig auf sich aufmerksam gemacht - sportlich und auch abseits des Feldes.

Während der pfeilschnelle Flügelspieler, vornehmlich als dynamischer Linksverteidiger mit dem unbändigen Drang nach vorn beim deutschen Rekordmeister aufgestellt, bereits auf stolze 74 Bundesliga-Partien oder auch 19 Champions-League-Einsätze kommt, ist der 21-Jährige auf Social Media für seine Frohnatur bestens bekannt. Witzige Clips, kurze Ausschnitte aus seinem Leben oder auch Live-Streams - für jeden modernen Spaß vor dem Bildschirm ist Davies zu haben.

Und so hat der im Jahr 2000 in Ghana geborene und im Anschluss mit seinen ursprünglich aus Liberia stammenden Eltern nach Kanada geflohene Fußballer auch am Sonntagabend seine Follower zum Live-Stream gebeten. Der Grund: Der nach Coronavirus-Infektion mit einer im Anschluss festgestellten leichten Herzmuskelentzündung länger ausgefallene Bayern-Profi, der derzeit am Comeback arbeitet, hat sich das WM-Qualifikationsspiel seiner Kanadier gegen Jamaika angesehen.

1986 und 2022

Nach 90 Minuten - dem Favoriten sowie Tabellenführer in der Nord- und Mittelamerika-Qualifikation hatte nur noch ein Punkt gefehlt - stand dann ein standesgemäßes 4:0 für Kanada zu Buche. Damit verbunden war nicht nur das gebuchte WM-Ticket für das Winterturnier in Katar in diesem Jahr, sondern überhaupt erst die zweite Weltmeisterschaftsteilnahme nach 1986 (Vorrunden-Aus in Mexiko) für das Land.

Diese Freude, die vor Ort das Stadion in Toronto in ein Tollhaus verwandelt hatte, war etwas ganz besonders. Das war auch Davies' hochemotionalen Reaktionen im Livestream nachzuempfinden: Der junge Athlet hatte zunächst innig mitgefiebert, bei Toren lauthals gejubelt und schließlich mit der Gewissheit des Schlusspfiffs sowie Sieges seiner Freude freien Lauf gelassen. Davies kniete sich hin, schlug eine Hand vors Gesicht, schob den Stuhl zur Seite, lief umher, schluchzte, weinte, nahm die kanadische Fahne.

"Oh, mein Gott. Jaaa!"

Und warum auch nicht? Zum ersten Mal in seinem jungen Leben würden Davies und die Fans seiner Generation auf der ganzen Welt Kanada bei einer WM erleben, schrieb passend dazu etwa "Sports Illustrated". 36 Jahre ist es schließlich her, dass das Land bei einer Endrunde einer Weltmeisterschaft dabei war. "Es war fast sofort klar, dass sie das nicht mehr vermasseln würden", schrieb die "National Post" nach dem souveränen Auftritt, bei dem mit einem frühen 1:0 schon der Weg gen Katar geebnet worden war.

"Das ist verdammt unglaublich", meinte zur erneuten Teilnahme Keeper Milan Borjan: "Kanada kann stolz auf diese Jungs sein."

Von Davies kamen da deutlich weniger Worte, die aber alles nochmals treffend zusammenfassten: "Oh, mein Gott. Jaaa!"

