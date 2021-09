Stuhl auf Spielfeld: Innenraumverbot für Sandhausens Torwarttrainer

Der SV Sandhausen muss am kommenden Samstag auf seinen Torwarttrainer verzichten. Daniel Ischdonat wurde nach seiner Roten Karte beim HSV gesperrt.

Nach DFB-Angaben hatte Ischdonat beim Zweitliga-Samstagabendspiel in Hamburg "den Trainerstuhl aus der Coaching-Zone aufs Spielfeld gestoßen", nachdem der HSV in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 2:1-Siegtor erzielt hatte. Schiedsrichter Bastian Dankert hatte Ischdonat daraufhin Rot gezeigt.

Das DFB-Sportgericht belegte den Torwarttrainer nun mit einem Innenraumverbot für das anstehende SVS-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Für Ischdonat, der dem Urteil zugestimmt hat, bedeutet das, dass er sich weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten darf - beginnend eine halbe Stunde vor An- bis eine halbe Stunde nach Abpfiff. In dieser Zeit dürfe er "mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten", so der DFB.