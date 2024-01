Stützles Senators verlieren schweres Heimspiel - Tampa gewinnt in Buffalo

Nach zuletzt zwei Siege aus drei Spielen setzte es für die Ottawa Senators nun wieder einen Dämpfer. Bereits zuvor gewann Tampa Bay in Buffalo.

Zu Fall gebracht: Brayden Point (li.) siegte mit Tampa Bay bei Tage Thompson und den Sabres in Buffalo. IMAGO/USA TODAY Network

Nach zwei Siegen in Folge und fünf Erfolgen aus den letzten sieben Spielen verloren die Buffalo Sabres am frühen Samstagnachmittag (Ortszeit) gegen den Tampa Bay Lightning. Zwei Tore binnen 52 Sekunden noch früh im Spiel brachte den dreimaligen Stanley-Cup-Sieger mit 2:0 in Führung: Erst vollstreckte Nick Paul nach Direktabnahme eines Passes Brandon Hagel (7.), dann legte Tyler Motte nach einem Alleingang nach (8.).

Im zweiten Drittel kam Buffalo zum Anschluss - und entscheidender Beteiligung von J.J. Peterka, der Dylan Cozens wunderbar per Rückhand vor dem Tor freispielte. Cozens vollstreckte abgeklärt zum 1:2 (27.). Anschließend aber Keeper Jonas Johansson (26 Saves) auf Seiten der Gäste nicht mehr zu überwinden. Ins leere Tor sorgte Verteidiger Calvin De Haan 76 Sekunden vor der Schlusssirene schließlich für das vorentscheidende 3:1 ins leere Buffalo-Gehäuse.

Ottawa verliert in der Overtime

Ein kniffliges Spiel erwartete Tim Stützle und dessen Ottawa Senators gegen die Winnipeg Jets, die im zweiten Dritten durch Mason Appleton (35.) in Führung gingen. Ottawas Antwort folgte zehn Minuten später durch Parker Kelly - beim 1:1 blieb es dann auch nach dem Ablauf der regulären Spielzeit. Entschieden wurde die Partie anschließend in der Overtime, in der sich Nikolaj Ehlers mit seinem Siegtreffer zum 2:1 (65.) aufschwang, um der Held des Abends aus Sicht der Jets zu werden.

Ebenfalls am Samstag trafen mit Philadelphia und Colorado zwei Topteams der bisherigen Saison im direkten aufeinander. Dabei siegte die Avalanche in einem torreichen Duell mit elf Treffern mit 7:4. Kurios: Verantwortlich zeichneten sich beim Team aus Denver nur drei verschiedene Torschützen, denn den Stars Nathan MacKinnon und Mikko Rantanen gelang jeweils ein Doppelpack, Logan O'Connor gar ein Hattrick.