Stützles Senators gewinnen erstes Spiel nach All-Star-Pause

Die Ottawa Senators haben ihr erstes Spiel nach der All-Star-Pause gewonnen, die Toronto Maple Leafs ihren Star-Stürmer verloren. Die NHL am Dienstagmorgen.

Torschütze gegen die Devils: Adam Gaudette von den Senators. Icon Sportswire via Getty Images

Gegen die New Jersey Devils holte die Mannschaft um Nationalspieler Tim Stützle am Montagabend nach einem Rückstand noch ein 4:1. Für die Devils war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Stützle (20), der in 39 Saisonspielen acht Mal getroffen hat, blieb ohne Scorerpunkt. Die Senators liegen mit zwölf Erfolgen weiter auf dem vorletzten Platz der Eastern Conference.

Matthews-Doppelpack und Verletzung

Im zweiten Spiel besiegten die Toronto Maple Leafs die Carolina Hurricanes mit 4:3 in der Overtime. Stürmerstar Auston Matthews markierte zwei Treffer musste das Eis aber später nach einem harten Hit von Nino Niederreiter und dem folgenden Aufprall in die Bande im dritten Drittel verlassen. Matthews wurde in der Kabine länger untersucht. Er steht nach seinem Doppelpack bei 31 Treffern.