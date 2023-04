Stützle überragt in Draisaitls Schatten

Acht Deutsche lieferte in der abgelaufenen Hauptrunde der NHL mal größere, mal kleinere Schlagzeilen. Zwar erreichten mit Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) und Torwart Philipp Grubauer (Seattle Kraken) nur zwei die Play-offs, der Rest enttäuschte deswegen jedoch keineswegs. Ein Überblick.

Leon Draisaitl: Braucht es noch Worte für den deutschen Superstar? Mit 128 Scorerpunkten (52 Tore) landete der 27-Jährige in der NHL-Scorerwertung auf Platz zwei hinter Mannschaftskollege Connor McDavid (153). Draisaitl erzielte 32 seiner Treffer im Power Play, der zweitbeste Wert aller Zeiten hinter Tim Kerrs 34 (Philadelphia Flyers, 1986). Bei den individuellen Auszeichnungen hat er das Pech, im Schatten McDavids zu stehen. Viel lieber wäre dem wohl zweitbesten Spieler der Welt aber ohnehin eine ganz andere Trophäe: Der Stanley Cup.

Tim Stützle: 39 Tore und 51 Vorlagen ergeben starke 90 Scorerpunkte und Platz 19 in der Scorerwertung der gesamten NHL. Eine exzellente Bilanz für den 21-jährigen Topscorer der Ottawa Senators, die zwar erneut die Play-offs verpassten, denen mit ihrer jungen, talentierten Mannschaft aber die Zukunft gehören könnte.

Moritz Seider: Vor einem Jahr gewann der 22-Jährige die Calder-Trophy als bester Rookie, trotz einer Plus/Minus-Bilanz von -11 bestätigte Seider diese Leistung in seiner zweiten Saison weitgehend. Der Verteidiger absolvierte alle 82 Partien seiner Detroit Red Wings, schoss fünf Tore und gab 37 Assists. Längst ist Seider aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Ein Eckpfeiler einer möglicherweise rosigen Zukunft, ähnlich wie bei Stützle und den Senators.

Philipp Grubauer: Hinter dem 31-Jährigen liegt ganz sicher nicht seine allerbeste Saison, was die Statistik mit 89,5 Prozent abgewehrter Torschüsse bestätigt. Sein Gegentorschnitt beträgt 2,85 in 39 Saisoneinsätzen. Die Kraken erreichten in ihrer erst zweiten Saison erstmals die Play-offs, in die Grubauer als Nummer 1 starten dürfte. Wenn Seattle in der ersten Runde gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche auch nur den Hauch einer Chance haben möchte, muss Grubauer über sich hinauswachsen.

JJ Peterka: In seiner ersten kompletten NHL-Saison erfüllte der 21-jährige Angreifer die Erwartungen der Buffalo Sabres, die nur knapp die Play-offs verpassten. Peterka kam in 76 Einsätzen auf 32 Scorerpunkte, davon zwölf Tore. Das bedeutet Rang zehn unter allen Rookies in der NHL. Peterka hat seinen Platz in der dritten Sturmreihe der Sabres gefunden, die wie Ottawa und Detroit vor einer besseren Zukunft stehen.

Nico Sturm: Als Stanley-Cup-Sieger mit Colorado unterschrieb der Zwei-Wege-Stürmer anschließend für drei Jahre bei den San Jose Sharks. 14 Tore und zwölf Assists spuckt die Statistik für den 27-Jährigen aus, dessen zwei Millionen Dollar Jahresverdienst über die Chancenlosigkeit der Sharks, dem viertschlechtesten NHL-Team, hinwegtrösten dürften.

Lukas Reichel: Das zweitschlechteste Team waren die Chicago Blackhawks, der Klub des 20-jährigen Stürmers. Er verbrachte den Großteil der Saison im Farmteam, überzeugte nach seinem Call-up aber gegen Saisonende. Reichels Bilanz: sieben Tore und acht Vorlagen in nur 23 Einsätzen. Aber der kommenden Saison ist er komplett im Team der traditionsreichen Franchise eingeplant, die gerade einen Umbruch erlebt.

Thomas Greiss: Der 37-jährige Torhüter steht vor einer ungewissen Zukunft, sein Einjahresvertrag bei den St. Louis Blues läuft aus. Greiss kam als Back-up von Jordan Binnington auf 21 Partien, er kassierte 3,64 Gegentore im Schnitt und wehrte 89,6 Prozent der Schüsse ab. Ob das in diesem Alter für einen neuen Anlauf bei einem NHL-Klub reicht?