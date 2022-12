Stützle trifft gegen die Bruins - McDavid Oilers-Matchwinner

Tim Stützle hat mit seinem elften Saisontor zum überraschenden Sieg der Ottawa Senators gegen die Boston Bruins beigetragen. Die Edmonton Oilers durften im "Battle of Alberta" jubeln. Die NHL am Mittwochmorgen.

Nach drei Niederlagen in Folge gewannen die Ottawa Senators mit 3:2 nach Penaltyschießen gegen die Boston Bruins, ihres Zeichens punktbestes Team der NHL. Flügelstürmer Tim Stützle (elftes Saisontor) und Alex DeBrincat sorgten mit ihren Treffern im Mitteldrittel ebenso für den Erfolg wie Goalie Cam Talbot, der satte 49 Schüsse parierte. Im Shootout war dann einzig und allein DeBrincat erfolgreich, während unter anderem Stützle vergab.

"Das war ein aufregendes Spiel, wir haben ihnen vielleicht etwas viele Möglichkeiten gelassen, aber 'Talbs' (Torhüter Talbot, Anm. d. Red.) hat uns im Spiel gehalten", sagte DeBrincat. "Hut ab vor Talbot, das war ein spaßiges Torhüter-Battle", gab auch Bruins-Schlussmann Jeremy Swayman (30 Saves) seinem Kollegen ein Kompliment. Boston rettete sich mit einer 27:5-Schussbilanz im dritten Drittel noch in die Overtime, die Pavel Zacha in der 57. Minute schließlich erzwang. Mit 33 Punkten bleibt Ottawa in der Eastern Conference Hinterbänkler, während Boston als Primus nun 57 Zähler aufweist.

McDavid erhöht auf 31 und 16 - Canes verlängern Serie

Im "Battle of Alberta" gewannen die Edmonton Oilers knapp mit 2:1 bei den Calgary Flames. Connor McDavid entschied das Spiel mit seinem 31. Saisontor, ein Überzahltreffer zum Endstand, den Leon Draisaitl mit seinem 36. Assist vorbereite (48.). McDavid hat nun schon in 16 Spielen hintereinander gepunktet, sein persönlicher Bestwert liegt bei 17 Partien in Serie.

Siegtor im Saddledome: Connor McDavid. IMAGO/USA TODAY Network

Tyson Barrie traf mit seinem 100. NHL-Tor ebenfalls für die Oilers (25.), die sich auf Stuart Skinner im Tor verlassen konnten (46 Saves). Die Flames waren durch Mikael Backlund in der 22. Minute in Führung gegangen, konnten den Vorsprung aber nicht lange halten. Mit nun 40 Punkten zog Edmonton an Calgary (39) in der Pacific Division vorbei und belegt wieder einen der beiden Wildcard-Plätze im Westen der NHL.

Antti Raanta im Tor der Carolina Hurricanes feierte beim 3:0 über die Chicago Blackhawks bei 24 Paraden seinen ersten Shutout seit März und war damit einer der Matchwinner beim neunten Sieg in Serie für die "Canes". Martin Necas, Jesper Fast und Jordan Martinook trafen für Carolina, das seinen Franchise-Rekord auf 15 Spiele in Reihe mit Punktgewinn ausbauen konnte. Blackhawks-Goalie Petr Mrazek verhinderte im Duell mit seinem Ex-Team angesichts von 46 Saves Schlimmeres für die Gäste.

Meier-Doppelpack hilft Sharks nicht

Nico Sturm kassierte mit den San Jose Sharks eine deftige 2:6-Niederlage bei den Vancouver Canucks. Der deutsche Center blieb bei gut 15 Minuten Eiszeit und drei Schüssen ohne Scorerpunkt. Die beiden Tore für die Kalifornier erzielte der Schweizer Flügelstürmer Timo Meier, der damit bei 20 Saisontreffern steht. Noch besser steht Bo Horvat da: Der Matchwinner der Canucks traf doppelt (Saisontore 25 und 26) legte zudem zweimal auf.