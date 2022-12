Stützle trifft bei Tkachuks Jubiläum - 48 Saves von Lankinen

Tim Stützle zählte bei Ottawas Sieg gegen die Rangers zu den Torschützen und beglückwünschte seinen Kapitän, in New York brillierte Nashvilles Goalie Kevin Lankinen mit einem Karriere-Bestwert. Die NHL am Freitag.

Lankinen wie eine Wand

An Lankinen war beim Gastspiel der Predators bei den New York Islanders fast kein Vorbeikommen. Einzig Mathew Barzal (52.) bezwang den Gäste-Goalie und sorgte mit seinem Treffer zum 1:2 für Hoffnung bei den Hausherren. Die zerstob jedoch, weil zum einen Lankinen über sich hinauswuchs (Nashvilles Trainer John Hynes: "Kevin war großartig und in der Schlussphase stark") und zum anderen Matt Duchene (59.) und Mikael Granlund (60.) in den Schlussminuten alles klar machten für Nashville, das mit dem 4:1-Sieg damit sieben der letzten neun Partien gewonnen hat.

Lankinen hatte auch das Glück des Tüchtigen, in der 11. Minute rollte ein Schuss von Anders Lee Richtung Torlinie, ehe ihn der Finne stoppte. Die Referees entschieden zunächst auf Tor, nahmen nach Ansicht der Bilder die Entscheidung aber zurück. Wenig später erzielte stattdessen Filip Forsberg die Führung der Predators (15.), die Roman Josi im Mitteldrittel ausbaute (29.). New York stand letztlich trotz eines Schussverhältnisses von 49:23 mit leeren Händen da.

Tkachuk überragt - Auch Stützle trifft

Ebenfalls in New York, allerdings bei den Rangers, jubelte Ottawa über seinen neunten Saisonsieg. An diesem hatte auch Tim Stützle seinen Anteil, der 20-jährige Stürmer erzielte beim 3:2 (0:1, 1:0, 1:1)-Auswärtssieg nach Verlängerung sein neuntes Saisontor. Brady Tkachuk hatte im Überzahlspiel aufgelegt. Der Kapitän avancierte für die Senators zum Matchwinner: Zunächst rettete der Flügelstürmer sein Team 49 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung, um dann auch 17 Sekunden vor Ende der Overtime den Siegtreffer zu erzielen. Für Tkachuk war es der 100. NHL-Treffer in seinem 300. Spiel.

Etwas überraschend gewann Columbus in Winnipeg. Beim 4:1-Auswärtserfolg der Blue Jackets traf Patrik Laine für das Schlusslicht der Metropolitan Division doppelt.