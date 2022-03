Stützle trifft bei Ottawa-Sieg - Gelungenes Sturm-Debüt

Die beiden am Freitag aktiven deutschen NHL-Profis feierten Erfolge: Tim Stützle leitete Ottawas Heimsieg gegen Philadelphia dabei ein, Nico Sturm jubelte beim Debüt auswärts.

Tim Stützle (re.) hat seine persönliche Torausbeute gegen Philadelphia und Morgan Frost verbessert. NHLI via Getty Images

Tim Stützle hat in der NHL sein 14. Saisontor erzielt und den Ottawa Senators zu einem Heimsieg verholfen. Beim 3:1 gegen die Philadelphia Flyers sorgte der 20-Jährige aus Viersen am Freitagabend für die Führung. Er verbesserte seine persönliche Ausbeute damit weiter im Vergleich zu seiner Premieren-Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt, als er auf zwölf Treffer kam. Stützle bekam Sonderlob von seinem Coach D. J. Smith: "Er war gefährlich, er hat gecheckt, seine Reihe wurde von ihm angeführt und war den ganzen Abend gefährlich."

Nico Sturm blieb in seinem ersten Einsatz für sein neues Team ohne Treffer, konnte mit den Colorado Avalanche aber ein 5:3 gegen die San Jose Sharks bejubeln. Der Augsburger war erst vor wenigen Tagen in einem Tauschgeschäft von den Minnesota Wild zum Titelkandidaten nach Denver transferiert worden und stand beim Debüt 15 Minuten lang auf dem Eis.

Die Avalanche ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen, dass sie als Sieger vom Eis gehen wollte. Alles schien klar, als Valeri Nichushkin in der 36. Minute die 4:0-Führung erzielte. Doch die Sharks zeigten in der Folge Zähne und kamen durch Erik Karlsson (59.) auf 3:4 heran, ehe erneut Nichushkin 15 Sekunden vor der Sirene den Sieg endgültig sicherstellte.