Stützle scort vergeblich - Avalanche setzen Aufholjagd fort

Die Ottawa Senators haben nach der Niederlage gegen die Pittsburgh Penguins schlechte Karten, sich noch für die Play-offs zu qualifizieren. Titelverteidiger Colorado holt derweil weiter auf.

In der NHL mussten sich die Ottawa Senators am Freitagabend mit 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) geschlagen geben. Der deutsche Nationalspieler Tim Stützle bereitete den einzigen Treffer seines Team durch Brady Tkachuk vor. Penguins-Torhüter Tristan Jarry glänzte nach seinem verletzungsbedingten Ausfall Anfang des Jahres in einem offenen Schlagabtausch mit 44 Paraden.

Trotz des in dieser Saison gut aufgelegten Stützle droht den Senators das Verpassen der Play-offs, die Franchise liegt aktuell auf dem vorletzten Platz der Atlantic-Division. Der 21-Jährige ist mit 20 Treffern und 23 Torvorlagen nach Tkachuk zweitbester Scorer seines Teams.

Der Titelverteidiger holt weiter auf

Währenddessen haben die Colorado Avalanche ihre Siegesserie fortgesetzt. Den Erfolgen gegen Ottawa, Detroit und Calgary folgte nun ein souveränes 4:1 in Vancouver. Andrew Cogliano (12.) leitete den Sieg des Titelverteidigers, in der Central Division nur auf Rang vier, im ersten Drittel ein. Valeri Nichushkin (21.) und Mikko Rantanen (31.) legten im zweiten Abschnitt für Colorado, das zwei von vier Powerplay-Situationen erfolgreich nutzte, nach. Nachdem Elias Pettersson (33.) Hoffnung für die Canucks versprüht hatte, stellte Brad Hunt noch im Mitteldrittel den Abstand wieder her - und damit gleichzeitig den Endstand.

Im Rennen um einen Wildcard-Platz liegen die Avalanche nach dieser Siegesserie punktgleich mit den Flames (beide je 51 Zähler, Calgary hat zwei Spiele mehr absolviert) auf Rang zwei.