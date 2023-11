Stützle mit Tor und Vorlage bei Ottawa-Niederlage

Tim Stützle hat für die Ottawa Senators bereits seine 17. Torvorlage gegeben. Für einen Sieg hat es dennoch nicht gereicht.

Tim Stützle (li.) hat mit Ottawa eine Niederlage kassiert. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die Ottawa Senators haben trotz eines Treffers und einer Vorlage von Tim Stützle verloren. Das Team aus Kanada hat am Freitag (Ortszeit) gegen die New York Islanders mit 3:5 (1:1, 2:3, 0:1) verloren und bleibt im Osten mit acht Siegen und acht Niederlagen das zweitschlechteste Team. Stützle erzielte mit seinem fünften Saisontor das zwischenzeitliche 2:4 (31. Minute) und bereitete mit seinem 17. Assist nur 47 Sekunden später das 3:4 vor.

JJ Peterka und die Buffalo Sabres haben nach einer Aufholjagd mit 3:2 (0:1, 0:1, 3:0) gegen die Pittsburgh Penguins gewonnen. Alex Tuch traf knapp drei Minuten vor dem Ende für das Team des Vizeweltmeisters und drehte damit einen 0:2-Rückstand. Mit neun Saisonsiegen sind die Sabres im Rennen um die begehrten Playoff-Plätze dabei.

Davon sind Nico Sturm und die San Jose Sharks weit entfernt. Das Team aus Kalifornien verlor gegen die Montreal Canadiens nach Verlängerung mit 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1) und ist mit drei Siegen ligaweit die schwächste Mannschaft. Ohne den angeschlagenen Torhüter Philipp Grubauer unterlagen die Seattle Kraken den Vancouver Canucks mit 1:5 (0:1, 1:1, 0:3).

Einen Tag nach Thanksgiving gewann am Vormittag (Ortszeit) Leon Draisaitl mit den bislang so enttäuschenden Edmonton Oilers bei den Washington Capitals mit 5:0. Draisaitl war mit zwei Toren und einem Assist maßgeblich am dringend benötigten Erfolg beteiligt. Moritz Seider setzte sich mit den Detroit Red Wings mit 5:2 bei den Boston Bruins durch. Der ehemalige Berliner Lukas Reichel feierte durch das 4:3 nach Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs ebenfalls einen Sieg.