Stützle mit drei Vorlagen für Senators - Einsatzgarantie für Greiss

Während Leon Draisaitl die Play-off-Chance mit den Edmonton Oilers wahrte, stellt Tim Stützle seine starke Form einmal mehr unter Beweis. Thomas Greiss wird derweil die kommenden beiden Partien im Tor stehen.

Gut in Form: Tim Stützle. IMAGO/USA TODAY Network

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers 4:1 gegen die Dallas Stars gewonnen und die Chancen auf die Play-off-Teilnahme in der NHL erhöht. Der Kölner bereitete dabei das 3:1 durch Connor McDavid vor. Der Kanadier hatte selbst einen Assist und steht nun bei 130 Scorerpunkten in dieser Spielzeit.

Tim Stützle hatte am Donnerstagabend (Ortszeit) sogar drei Vorlagen, verlor mit den Ottawa Senators aber trotzdem 4:5 gegen die Colorado Avalanche. Stützle kommt insgesamt bereits auf starke 42 Assists in dieser Saison, so viele hatte er noch nie.

Der ehemalige Nationaltorwart Thomas Greiss (37) hat bei den St. Louis Blues derweil mindestens für zwei Partien einen Stammplatz. Die Liga sperrte seinen Kollegen Jordan Binnington für zwei Spiele, weil er am Donnerstag einen Gegner geschlagen hatte.

Binnington wird während seiner Sperre nicht bezahlt und verliert damit 64.865 US-Dollar. Binnington stand in dieser Saison in bislang 51 Spielen auf dem Eis, Greiss kommt auf 19 Einsätze.