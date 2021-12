Stützle mit Doppelpack und Assist bei Senators-Sieg

Die deutsche Eishockey-Hoffnung Tim Stützle hat in der NHL einen überragenden Abend für die Ottawa Senators erwischt.

Der 19 Jahre alte Stürmer erzielte beim 6:5-Sieg nach Verlängerung gegen Colorado Avalanche einen Doppelpack und bereitete einen weiteren Treffer für die Sens vor. Stützle traf zum 3:2, im Powerplay zum 5:2 und legte das 1:0 auf. Nach 22 Spielen hat Stützle drei Tore und acht Vorlagen auf dem Konto. Für Ottawa, weiter Schlusslicht der Atlantic Division, war es erst der sechste Saisonsieg.

In einer weiterhin starken Form präsentiert sich zudem Nationalspieler Moritz Seider. Der Rookie schoss die Detroit Red Wings beim 4:3 nach Verlängerung gegen die New York Islanders in der Overtime zum Sieg. Für den 20-Jährigen war es bereits der 17. Scorerpunkt in der laufenden Spielzeit.

Ebenfalls erfolgreich war Nico Sturm. Seiders Nationalmannschaftskollege feierte mit Minnesota Wild ein 4:3 nach Penaltyschießen gegen die Toronto Maple Leafs. Minnesota ist mit 35 Punkten das Maß der Dinge in der Central Division. Sturm blieb ohne Torbeteiligung.

Ovechkin markiert NHL-Tor Nummer 750

Superstar Alexander Ovechkin von den Washington Capitals hat derweil den nächsten Karriere-Meilenstein erreicht. Der 36-Jährige erzielte beim 3:1 gegen die Columbus Blue Jackets sein 750. Tor in der NHL und gehört nun einem elitären Klub an. Der Russe erzielte das zwischenzeitliche 2:0.

Zuvor hatten diese Trefferzahl nur Rekordtorschütze Wayne Gretzky (894 Tore), "Mr. Hockey" Gordie Howe (801) und der tschechische Superstar Jaromir Jagr (766) erreicht.

Ende Juli hatte Ovechkin einen neuen Vertrag über fünf Jahre bis zum Ende der Saison 2025/26 unterschrieben. Der Flügelstürmer, der seit 2005 ununterbrochen für die Capitals spielt und sie 2018 als Kapitän zum Stanley Cup führte, hat weiterhin den "ewigen" Rekord von Gretzky im Visier.