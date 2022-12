Stützle assistiert und verliert beim Comeback - Sturm schlägt Ex-Team

Tim Stützle ist zurück auf dem Eis, Nico Sturm besiegt sein Ex-Team und das Warten bei Alexander Ovechkin geht weiter. Die NHL am Freitagmorgen.

Gleich wieder mittendrin: Tim Stützle (#18) gab sein Comeback in der NHL. imago images

Der deutsche Nationalspieler Tim Stützle hat bei seinem Comeback mit den Ottawa Senators eine Niederlage einstecken müssen. Die Kanadier unterlagen am Donnerstagabend (Ortszeit) mit 2:3 (1:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gegen die Washington Capitals. Stützle kam in knapp 28 Minuten auf dem Eis auf eine Torvorlage (zum zwischenzeitlichen 2:2) und drei Schüsse. Zuletzt hatte der 20 Jahre alte Angreifer vier Partien wegen einer Schulterverletzung verpasst, vor seiner zehntägigen Pause war er in drei Partien ohne Scorerpunkt geblieben.

Den Siegtreffer für die Capitals erzielte Marcus Johansson. Superstar Alexander Ovechkin bereitete zwei Treffer vor, verpasste aber erneut seinen 801. NHL-Treffer. Mit dem würde der 37 Jahre alte Russe mit dem legendären Gordie Howe auf Platz zwei der ewigen Torjägerliste gleichziehen. Nach seinen sechs Schüssen gegen Ottawa ist Ovechkin dafür nun der Spieler mit den meisten Torschüssen in der NHL-Geschichte. Mitte Dezember war er in den exklusiven Klub derer aufgestiegen, die 800 Tore in der stärksten Liga der Welt aufweisen können.

Vier Scorerpunkte: Karlsson glänzt, Sturm jubelt mit

Nico Sturm gewann andernorts mit den San Jose Sharks gegen sein ehemaliges Team Minnesota Wild mit 5:2. Sturm blieb ohne Torbeteiligung, sein Mitspieler Erik Karlsson glänzte mit einem Treffer und drei Vorlagen. Ohne ihren deutschen Torhüter Philipp Grubauer unterlagen die Seattle Kraken den Vancouver Canucks mit 5:6 nach Penaltyschießen.