Stützle assistiert beim Senators-Sieg

Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings und gegen Nico Sturms Minnesota Wild die nächste Niederlage kassiert. Besser lief es für Tim Stützle. Die NHL am Freitagmorgen.

Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings in einer umkämpften Partie die vierte Niederlage in Serie kassiert. Gegen die Minnesota Wild um den Augsburger Nico Sturm gab es am Donnerstagabend ein 5:6 nach Penalty-Schießen. Weder Seider noch Sturm waren an einem der Treffer in Detroit direkt beteiligt. Nationaltorwart Thomas Greiss kam bei Detroit nicht zum Einsatz.

Nach ihrer vierten Niederlage hintereinander liegen die Red Wings im Osten bei 55 Punkten aus 57 Spielen auf Platz zehn. Die Wild halten als Fünfter im Westen mit 71 Punkten dagegen klar Kurs in Richtung der Play-offs.

Tim Stützle kam beim 4:3 nach Verlängerung der Ottawa Senators gegen die Seattle Kraken dagegen auf eine Vorlage, seine 21. in dieser Saison. Torwart Philipp Grubauer kam bei den Kraken, die einen 0:3-Rückstand wettmachen konnten, nicht zum Einsatz. Ottawa und Seattle haben im Kampf um die Play-offs keine Chancen mehr.