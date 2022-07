Stürmertausch mit Gregoritsch und Demirovic vor dem Abschluss

Zwei Nationalspieler tauschen ihre Klubs: Während der Österreicher Michael Gregoritsch bereits am Freitag im Trainingslager des SC Freiburg erwartet wird, ist Bosniens Ermedin Demirovic auf dem Weg nach Augsburg.

Im österreichischen Schruns hatte Freiburgs Trainer Christian Streich am Freitag einen Profi weniger auf dem Übungsplatz: Ermedin Demirovic fehlte im Tross der Breisgauer. Der 24 Jahre alte Angreifer war bereits auf dem Weg zu seinem neuen Verein und könnte auf dem Weg theoretisch sogar auf seinen Nachfolger treffen. Denn mit Michael Gregoritsch vom FCA soll Demirovics Vorgänger in Augsburg auch dessen Nachfolger in Freiburg werden.

Beide Spieler sollen im Tausch die Vereine wechseln und nach kicker-Informationen keine Ablösesumme kosten. Die "Augsburger Allgemeine" hatte zuerst über dieses Transfermodell berichtet. Gregoritsch wird nach dem Medizincheck am Freitag in Schruns erwartet.

Mit Gregoritsch geht Augsburgs Lebensversicherung

In der Vorsaison war Gregoritsch mit neun Bundesliga-Treffern Augsburgs treffsicherster Schütze. Sieben dieser Tore erzielte der österreichische Nationalspieler in der Rückrunde und trug damit maßgeblich zum erneuten Klassenerhalt bei.

Demirovic kam dagegen in der zurückliegenden Spielzeit meist nicht über den Status eines Ergänzungsspielers hinaus und kam bei 31 Liga-Einsätzen auf neun Startelfnominierungen mit zwei Toren und drei Vorlagen.

Das erste Testspiel in Schruns absolviert Streichs Team am Samstag (15 Uhr) gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen, von dem Demirovic im Sommer 2020 nach Südbaden gewechselt war. Der FCA trifft am Freitagnachmittag (17.30 Uhr) auf den SV Sandhausen.