Stürmerin mit Torgarantie: FC-Kapitänin Islacker beendet Karriere

Sie hat in ihrer Karriere fast alles erreicht, nun hat Mandy Islacker ihre aktive Profikarriere beim 1. FC Köln beendet. Zum Abschluss gelang ihr nochmal ein Treffer - und der Klassenerhalt.

"Ich habe mich dazu entschieden, dass meine berufliche Karriere abseits des Fußballs und mein Privatleben jetzt an erster Stelle stehen werden", begründet die 34-Jährige auf der Website der Geißböcke ihre Entscheidung.

Die 25-malige deutsche Nationalspielerin (fünf Tore) sorgte über Jahre hinweg für den 1. FFC Frankfurt (2014-2017), den FC Bayern München (2017-2020) und den 1. FC Köln für Gefahr im Angriff, in 282 Partien gelangen ihr 146 Treffer.

"Stolz, meine Karriere hier als Spielführerin beenden zu dürfen"

Die zweimalige Torschützenkönigin (2016 und 2017) erlebte in ihrer Karriere viele Höhepunkte, holte mit der deutschen Nationalmannschaft beispielsweise 2016 Gold in Brasilien bei Olympia und schoss den 1. FFC Frankfurt 2015 mit ihrem Treffer gegen PSG im Finale zum Champions-League-Titel.

Beim 1. FC Köln folgte zwar kein Titel mehr, dennoch war die Kapitänin enorm wichtig für den Effzeh. So auch am letzten Spieltag, als sie zum Abschluss ihrer Karriere gegen die SGS Essen, das Team ihrer Geburtsstadt, das 1:1 erzielte und mit den Kölnern die Klasse hielt. "Der FC ist ein sehr emotionaler und familiärer Klub und ich bin stolz, dass ich meine Karriere hier als Spielführerin beenden durfte und dass wir zum Abschluss die Bundesliga gehalten haben", so Islacker.