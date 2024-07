Stürmerin aus Braga: Kehrer kommt "mit Wucht" nach Leverkusen

Dritter Neuzugang bei den Frauen von Bayer 04 Leverkusen, zum zweiten Mal zieht die Werkself eine Stürmerin an Land.

Spielte bislang für Braga in Portugals Oberhaus: Caroline Kehrer (re.). IMAGO/Sports Press Photo

Mit Caroline Kehrer hat Bayer 04 eine klassische Mittelstürmerin geholt. Die 27-Jährige, die sowohl einen kanadischen wie auch einen US-amerikanischen Pass besitzt, kommt vom SC Braga aus Portugal an den Rhein.

"Caroline ist eine Stoßstürmerin mit Wucht und Durchsetzungsfähigkeit, die gleichzeitig einen großen Bewegungsradius hat", sagte Achim Feifel, der Sportliche Leiter der Bayer-Frauen, über den dritten Zugang für die neue Saison nach Katharina Piljic (Mittelfeld, SGS Essen) und Cornelia Kramer (Sturm, HB Köge). "Ihre Variabilität und ihre Tiefenläufe werden unserem Angriffsspiel guttun", so Feifel weiter. Kehrer unterzeichnete in Leverkusen einen Vertrag mit Laufzeit bis zum 30. Juni 2026.

In ihrer Debütsaison für Braga gelangen Kehrer 2022/23 in 21 Partien zwölf Treffer. Insgesamt erzielte sie in 65 Pflichtspielen für die Portugiesinnen, die die vergangene Erstliga-Saison auf Platz fünf abschlossen, 29 Tore.

Zuvor war Kehrer jeweils ein Jahr für den Liga-Konkurrenten SC Uniao Torreense (2021/22) und Ferencvaros Budapest aus Ungarn (2020/21) aufgelaufen. Erstliga-Erfahrungen sammelte sie bereits 2020 bei Aalborg BK in Dänemark.

"Der perfekte nächste Karriereschritt"

"Ich wollte schon lange in Deutschland spielen und bin davon überzeugt, dass Bayer 04 der perfekte nächste Karriereschritt für mich ist", erklärte Kehrer bei ihrer Vorstellung: "Ich möchte mit meiner Abschlussstärke dazu beitragen, dass wir viele Tore erzielen."

Bayer 04 befindet sich seit Mitte Juni in der Sommervorbereitung. Zwischen dem 29. Juli und 5. August wird das Team in Kattowitz (Polen) im Trainingslager weilen.