Stürmen Füllkrug und Havertz? Die große Prognose zu Deutschland - Dänemark

14:10Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei derm Heim-Europameisterschaft 2024 im Achtelfinale in Dortmund auf Dänemark. Vor dem Duell gibt es beim DFB so einige Fragezeichen: Wird Antonio Rüdiger mit seiner Zerrung rechtzeitig fit? Und: Lässt Bundestrainer Julian Nagelsmann Niclas Füllkrug für Kai Havertz von Beginn an spielen? Oder womöglich beide? kicker-Reporter Sebastian Wolff ordnet aus dem deutschen Lager in Herzogenaurach ein.