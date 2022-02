Stürme beeinträchtigen Amateurfußball: Generalabsage in Hamburg

Der Hamburger Fußballverband (HFV) hat aufgrund der Wetterlage alle Pflichtspiele für das Wochenende abgesagt.

In Hamburg werden am Wochenende aufgrund der aktuellen Wetterlage keine Pflichtspiele im Amateurfußball stattfinden, wie der HFV am Donnerstagabend auf seiner Homepage verkündete. Zuvor hatten die Bezirksämter der Nordmetropole alle staatlichen Sportanlagen wegen der Sturmtiefs "Ylenia" und "Xandra" gesperrt, die zu "zahlreichen Sturmschäden auf den bezirklichen Sportanlagen geführt" haben. Nicht betroffen von der Generalabsage sind die Spiele des Norddeutschen Fußball-Verbandes und des DFB.

"Da sich die Wetterlage in der Nacht von Freitag zu Samstag nochmals verschlechtern soll, schließen die Bezirksämter in Absprache mit dem Hamburger Fußball-Verband alle staatlichen Sportanlagen (inklusive der überlassenen oder durch Sportvereine betreuten Sportanlagen) bis einschließlich kommenden Dienstag, den 22.02.2022. Den Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen wird ebenfalls die Schließung ihrer Sportanlagen empfohlen", heißt es in einer Meldung der Bezirksämter. Am Montag wollen die bezirklichen Sportabteilungen der Stadt Hamburg gemeinsam mit Vereinen, die eine Sportanlage im Auftrag Hansestadt betreuen, eine Schadensaufnahme vornehmen und gegebenenfalls einzelne Anlagen wieder für den Sportbetrieb freigeben. "Die bezirklichen Sportabteilungen arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung der Sturmschäden. Es ist leider nicht auszuschließen, dass einzelne Sportanlagen aus Sicherheitsgründen noch über den Dienstag kommender Woche hinaus gesperrt bleiben müssen", so die Bezirksämter.

Aber nicht nur in Hamburg wüteten die Sturmtiefs. Auch in anderen Teilen der Bundesrepublik, in der ebenfalls bereits Paarungen abgesagt werden mussten, hinterließen "Ylenia" und "Xandra" massive Schäden.