Stühlerücken in Oberhausen: Sommers gibt an Binder ab

Mit neuem Trainer aber gleichem Etat geht Rot-Weiß Oberhausen in die kommende Spielzeit. Am Kader dafür wird gerade gebaut. Eine entscheidende Veränderung gibt es an der Spitze: Hajo Sommers, für viele Jahre das Gesicht des Vereins, rückt in die zweite Reihe.

Der SC Rot-Weiß Oberhausen ist zwar schon fast 120 Jahre alt, aber in Sachen Trainerverpflichtungen bleibt er unkonventionell und sieht sich gern im eigenen Erfahrungsschatz um: Jörn Nowak (37) ist Nachfolger des zum Saisonende in die Nachwuchsleitung wechselnden Mike Terranova (46), aber - und das wird in der Öffentlichkeit als belastend empfunden - war von 2019 bis Mitte April Sportlicher Leiter beim ungeliebten Nachbarn RW Essen, zu dem er in der laufenden Saison gewechselt war. Was RWO übrigens 100.000 Euro Ablöse eingebracht hatte.

"Als ich von der Trennung in Essen hörte, habe ich sofort an Jörn gedacht", unterstrich jetzt sein einstiger Mitspieler und heutiger Sportleiter Patrick Bauder (32). Ganz so leicht ist den anderen Beteiligten, also den Mitgliedern von Vorstand und Aufsichtsrat, die Entscheidung letztlich nicht gefallen: Wochenlang habe man zusammengesessen, diskutiert, beratschlagt, abgewogen, zugestimmt - so schildert Hajo Sommers (63) das Prozedere.

Auch auf anderer Ebene gab es Veränderungen: Sommers ist seit Montagabend nicht mehr "Präsi" des Kleeblatt-Clubs: Nach 18 Jahren in der Verantwortung habe er seine Demissionierung angeboten, die er erstmals übrigens schon 2006 (und danach alle paar Jahre mal) angekündigt hatte. Sommers wird sich künftig als Mitglied des Vorstands um die neue Abteilung Frauenfußball, um die "repatriierten" Handballer und um das Marketing kümmern. Nachfolger als Vorsitzender des Vorstands ist Weggefährte und Ex-Vize Thorsten Binder (58), der auch seit 18 Jahren umsichtig und umtriebig an Bord ist, das Vertrauen aller (vor allem der Fanszene) genießt und als selbstständiger Handwerksmeister weiß, dass es schwer ist, sich gegen Konkurrenten zu behaupten. Das gilt natürlich auch im Kampf um den Aufstieg, der seit mehr als zehn Jahren erklärtes Ziel der Oberhausener ist.

Gleicher Etat

Leichter wird das weder sportlich noch finanziell für die Rot-Weißen, denn der Etat für die 1. Mannschaft beläuft sich auch für die Spielzeit 23/24 auf "nur" 1,41 Millionen Euro - das war auch die Zahl für die abgelaufene Saison. An wirtschaftlicher Kompetenz zugelegt hat die neuformierte Spitze des Aufsichtsrates: Für den ins zweite Glied gerückte Helmut Schmid sitzt dem jetzt der Unternehmensberater Damian Schröder vor, sein Vertreter ist mit Guido Lohmann der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Niederrhein.

Die Kaderplanungen, an denen Nowak zum Teil beteiligt ist, haben ihren eher engen Rahmen mit dem 0:2 des Pokalfinales gegen RW Essen behalten. Eng ist er vor allem mit Blick auf die Konkurrenz in Aachen, Rödinghausen, Wuppertal, um nur drei zu nennen. "Potential und Qualität" sieht Nowak gleichwohl im Kader, erst recht nach der Verpflichtung des Ex-Esseners Oguzhan Kefkir (31), "bei der ich keine Finger im Spiel hatte", wie er versicherte.

Bedarf sieht Bauder jetzt noch für Positionen auf der rechte Seite, in erster Linie für das offensive Mittelfeld. Als klar gelten mittlerweile die Abgänge von Jan-Lucas Dorow (29) und Kelvin Kunga (28), die hier agierten. Ungewiss bleibt weiterhin die Zukunft von Linksaußen Anton Heinz (25), der ein RWO-Angebot vorliegen hat und sich laut Bauder vor dem Abschied in den Urlaub "zwei Wochen Bedenkzeit" erbeten hat. Am 22. Juni ist Trainingsauftakt