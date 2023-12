Stühlerücken beim FC Coburg: Müller und Reich hören zum Saisonende auf

Der FC Coburg befindet sich auf Trainersuche. Im Sommer werden Cheftrainer Lars Müller und dessen Co-Trainer David Reich ihre Ämter aus persönlichen Gründen zur Verfügung stellen.

Mehr zur Bayernliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Als Aufsteiger spielt der FC Coburg bisher eigentlich eine herausragende Saison in der Bayernliga Nord. 32 Punkte sammelten die Vestekicker in 21 Partien und steuern damit geradewegs auf das gesteckte Ziel Klassenerhalt zu. Dennoch trübt eine Veränderung im Trainerteam, die ihre Schatten vorauswirft, aktuell die Gemütslage beim Bayernligisten. Cheftrainer Lars Müller und sein Co-Trainer David Reich werden ihre Trainerämter aus persönlichen Gründen am Ende der laufenden Saison zur Verfügung stellen. Das gab der Verein am Dienstagvormittag in einer Meldung bekannt.

"Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, dass es mit Blick auf Familie und Beruf Mitte nächsten Jahres an der Zeit ist, die aufwändige Pendelei von Suhl nach Coburg (rund 50 Kilometer, Anm. d. Red.) zu beenden - auch wenn mir der Schritt wahnsinnig schwerfällt, weil die Trainertätigkeit beim FC Coburg Freude und sportliche Erfüllung pur ist", begründet Müller diesen Schritt. Ähnliche Beweggründe liegen auch Reichs Rücktritt zu Grunde. "Ich bin in beruflicher Hinsicht zukünftig deutlich mehr auf Achse. So bitter es ist: Das lässt sich mit der anspruchsvollen Trainertätigkeit auf Dauer leider einfach nicht vereinbaren."

Goldene Ära geht zu Ende

Müller und Reich prägten die erfolgreichste Zeit der jüngeren Vereinsgeschichte beim FC Coburg: Müller begann zur Spielzeit 2019 als Übungsleiter der U 23 des FCC. Zusammen mit FCC-Urgestein Reich, der bereits zuvor Co-Trainer der 1. Mannschaft war, übernahm er im Sommer 2020 das sportliche Aushängeschild der Vestekicker. Auf den Klassenerhalt in der Premierensaison 2019/21, folgte Tabellenrang fünf im Jahr 2021/22 und fand mit der überlegenen Meisterschaft im Jahr 2022/23, verbunden mit dem erstmaligen Aufstieg der Vestekicker in die Bayernliga Nord, seinen krönenden Höhepunkt.

Dass der Abgang von Müller und Reich im kommenden Sommer für den FC Coburg natürlich "ein herber Verlust" ist, das will auch Philipp Rackisch, neuer Sportvorstand des FC Coburg, nicht dementieren, "aber wir haben für ihre Beweggründe selbstverständlich volles Verständnis und sind wahnsinnig dankbar für ihr Wirken. Zugleich geben uns diese frühzeitigen Entscheidungen die Möglichkeit, in den kommenden Wochen in aller Ruhe die geeigneten Nachfolger für diese zentralen Personalien zu finden."

Noch stehen Müller und Reich aber in ihren Ämtern beim FCC. Für die laufende Saison will das Trainerduo noch eine Mission erfüllen, wie sie unisono bekunden: "Bis zum kommenden Juni liegt der Fokus voll auf dem großen Ziel, mit unserem Team die Bayernliga zu halten. Und da haben wir noch einiges an Arbeit vor uns."