Stühlerücken bei Fortuna Köln II: Bogdan Komorowski löst Matthias Mink ab

Die U 23 von Fortuna Köln wird mit Bogdan Komorowski als neuen Trainer in die Saison 2022/23 gehen. Der 36-Jährige wird Nachfolger von Matthias Mink, der innerhalb des Vereins eine neue Aufgabe antritt. Eine Personalie mit delikater Vorgeschichte.

Der SC Fortuna Köln II wird zukünftig von Bogdan Komorowski trainiert. Komorowski löst Matthias Mink ab, der bei den Domstädtern Sportlicher Leiter wird und dort als wichtiges Bindeglied zwischen Regionalliga-Team und Nachwuchs fungieren soll.

Im Fall von Komorowski eine Personalie mit einer denkwürdigen Vorgeschichte: Denn als am 12. Juni, dem finalen Spieltag der Mittelrheinliga-Saison 2021/22, die 88. Minute anbrach, stand er mit seinem VfL Alfter in der Blitztabelle am rettenden Ufer und Minks Fortuna sah wie ein designierter Sechstligist aus. Doch wenige Sekunden später schoss Theodoros Tsironas gegen Bergisch Gladbach 09 das erlösende 1:0 für die Fortuna-Reserve, Alfter musste nach der 0:2-Heimniederlage gegen den Siegburger SV in die Landesliga, die Fortuna-Talente blieben drin.

Offenbar hat sich der 36-Jährige von diesem sportlichen Tiefschlag gut erholt. Kölns Leiter des Leistungszentrums, Timo Westendorf, berichtet in einer Meldung des Vereins: "Die Gespräche mit Bogdan waren durchweg positiv. Er war sehr angetan von der im Verein gelebten Durchlässigkeit zwischen den Mannschaften des Leistungszentrums und der ersten Mannschaft. Er wirkt unglaublich motiviert. Er hat alle von uns gewünschten Anforderungen an einen Trainer erfüllt."