Studie zu Spielabbrüchen: Das sind die Auslöser

Vermeintliche Fehlentscheidungen wirken bei fast einem Drittel der Spielabbrüche im Amateurfußball als Auslöser, das hat eine vom DFB in Auftrag gegebene Studie ergeben.

Warum laufen manche Spiele so aus dem Ruder? Der DFB hat dazu eine Studie in Auftrag gegeben. imago images/Hanno Bode

Der DFB hat gewaltbedingte Spielabbrüche aus zwei Spielzeiten untersuchen lassen. Erste Ergebnisse der im Sommer erscheinenden Studie wurden nun auf den Verbandsseiten veröffentlicht. Insgesamt 973 Abbrüche in 2.349.976 Spielen wurden dabei analysiert - das entspricht einer Abbruchquote von 0,041 Prozent, im Schnitt jedes 2415. Spiel. Das Team um die Tübinger Kriminologin Dr. Thaya Vester untersuchte die Abbrüche nach dem Zeitpunkt im Spiel und der Saison, nach Auslösern und Ursachen des Abbruchs sowie nach Verfahrensdauer und Strafmaß.

So entstanden aus dem Spiel heraus gravierende Konflikte durch den Vorwurf von Parteilichkeit oder vermeintlicher Fehlentscheidungen der Unparteiischen (29,8 Prozent). Bei 26,1 Prozent der Spielabbrüche stand am Anfang der Eskalationskette eine Auseinandersetzung nach Zweikampf oder Foulspiel. Konflikte aus Interkulturalität (4,7 Prozent) oder Verhalten des Anhangs (4,2 Prozent) seien dagegen weniger von Bedeutung.

Überproportional viele Spiele wurden in den letzten drei Minuten vor der Halbzeit abgebrochen. In der zweiten Hälfte der Hinrunde, also üblicherweise im Spätherbst, wurden mehr Spiele abgebrochen als in den anderen Saisonvierteln. Bei 38,4 Prozent der Spiele sahen sich die Unparteiischen selbst in Gefahr. Auf Seite der Beschuldigten taten sich insbesondere Einwechselspieler/innen negativ hervor.

"Mir fehlt bisweilen das klare Durchgreifen", lautet ein Kritikpunkt, den Vester aus der Studie folgert. "Nur wenige Landesverbände ahnden Vergehen mit weitergehenden Auflagen wie Platzaufsicht oder Vereinssperre." Auch dass Wertungen gegen Mannschaften, die einen Spielabbruch verursacht haben, nicht einheitlich ausfallen, sondern je nach Landesverband mit einem 0:2, 0:3, 0:5 oder 0:6 ausgesprochen werden, sei aus ihrer Sicht ein unnötiger Purzelbaum des Föderalismus. Und wenn gerade in Fällen mit mehreren Beschuldigten Geldstrafen im niedrigen dreistelligen Bereich ausgesprochen werden, fehlt Vester schlicht die Wirksamkeit. Stattdessen müsse mehr dafür gesorgt werden, dass sich die Beteiligten auch mit ihrem Fehlverhalten auseinandersetzen.

Sprachliche Gewalt auf dem Platz

"Um zu verstehen, worüber wir bei den schlimmsten Fällen reden, muss man auch die sprachliche Gewalt benennen", betont die Kriminologin. In den Akten finde man übelste Beleidigungen, rassistische und misogyne Diskriminierungen und auch Morddrohungen.

"Durch diese Studie haben wir nun deutlich bessere Informationen darüber, welche Faktoren bei diesen Spielabbrüchen eine Rolle spielten. Gleichzeitig sollten wir vorsichtig bei der Interpretation der Daten sein. Schließlich basiert die Auswertung ausschließlich auf den vorliegenden Urteilen der Sportgerichte", so DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann, der im DFB-Präsidium auch das Schiedsrichterwesen verantwortet. Zimmermann betont: "Auch wenn nur ein Bruchteil aller absolvierten Spiele gewaltbedingt abgebrochen wird, müssen wir uns diesem Thema noch intensiver widmen. Der Schutz der Unparteiischen und des Sports steht an oberster Stelle."

Immer wieder sorgen Spielabbrüche im lokalen Amateurbereich auch deutschlandweit für Aufsehen - meist aufgrund nicht nachvollziehbarer Gewaltexzesse und Bedrohungslagen. So wurde Anfang November ein Schiedsrichter in Bremerhaven mit einem Messer bedroht. In einem anderem Fall aus Gütersloh wurde ein Torhüter von fünf Spielern verprügelt. In unsere jüngsten Amateurfußball-Umfrage gaben über die Hälfte der Teilnehmer an, selbst schon Gewalt auf dem Platz erlebt zu haben.