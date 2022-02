Studie: Spielplan behindert Entwicklung des Frauenfußballs

Ein Bericht der Spielerinnen- und Spielervertretung FIFPRO hat ergeben, dass der Spielplan die Entwicklung des Frauenfußballs einschränkt.

Dem Bericht zufolge schränkt "ein ungleichmäßiger Spielkalender und ein Mangel an Pflichtspielen die Entwicklung des Frauenfußballs" ein. Im Schnitt bestritten Fußballerinnen in der vergangenen Saison nur 29 Spiele in allen Wettbewerben, 22 waren es sogar nur in der Saison 2019/20, die durch die Corona-Pandemie unterbrochen wurde.

"Der Gesamtkalender ist (...) sporadisch und unausgewogen mit langen Ruhephasen, gefolgt von einer hohen Anzahl von Spielen in einem kurzen Zeitraum", heißt es in dem Bericht, für den der Kalender und Spielplan von 85 Spielerinnen analysiert wurde, darunter Weltfußballerin Alexia Putellas.

Mehr Vereinswettbewerbe für mehr "Möglichkeiten und Stabilität"

Zudem stellt die Studie fest, dass mehr als ein Viertel (26 Prozent) der Spielzeit auf Länderspiele zurückzuführen ist, "was auf einen Mangel an internationalen Klubturnieren und die relativ geringe Größe der meisten professionellen nationalen Ligen hinweist", so FIFPRO. Die Forderung ist entsprechend "eine bessere Planung sowie Wettbewerbsreformen mit dem Ziel, mehr Vereinswettbewerbe zu schaffen, um den Spielerinnen mehr Möglichkeiten und Stabilität zu bieten".

Nicht zu vernachlässigen gelte es dabei, die Belastung ausgewogen und unter Berücksichtigung "frauenfußballspezifischer Sportwissenschaften" zu gestalten.