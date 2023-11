Studie: Deutsche Klubs bieten verhältnismäßig günstige CL-Tickets an

Einer Studie der Fan-Organisation Football Supporters Europe (FSE) zufolge bieten deutsche Klubs verhältnismäßig günstige Tickets in der Champions League an. Allerdings fordert das Bündnis weitere Maßnahmen, um die Preise zu senken.

Fans protestieren gegen Ticket-Preise in der Champions League. IMAGO/Action Plus

Wie die FSE-Studie zeigt, kommen vier von fünf Klubs, die im Schnitt günstigsten Gästetickets in der Champions League anbieten, aus Deutschland. Bayer Leverkusen forderte in der vergangenen Saison mit einem durchschnittlichen Ticketpreis von 15 Euro am wenigsten, gefolgt von Dinamo Zagreb, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Im Schnitt waren die "deutschen" Tickets somit mehr als 20 Euro günstiger als im Wettbewerbsvergleich.

mehr zum thema Newcastle-Fans danken dem BVB - und umgekehrt

Im Schnitt kostete ein Gästeticket in der vergangenen Saison 47 Euro. Teuer waren Auswärtsspiele ihrer Mannschaft vor allem für Fans, die nach Glasgow mussten. Celtic und die Rangers verlangten im Schnitt jeweils den von der UEFA erlaubten Maximalbetrag von 70 Euro für ein Ticket.

Obergrenze zwölfmal ausgereizt

Das Fanbündnis FSE erhebt die Daten für seine Studie direkt von Fans und konnte durch konsequente Lobbyarbeit in den vergangenen Jahren deutliche Verbesserungen für Fußballanhänger erreichen. So stimmte die UEFA im August 2019 der Einführung einer Ticketpreis-Obergrenze zu, nachdem in der Vorsaison eine Gästekarte durchschnittlich 119 Euro gekostet hatte. Für die Europa League gilt ein Mindestpreis von 45 Euro, in der Conference League darf eine Gästekarte ab dieser Saison nicht mehr als 25 Euro kosten (zuvor 35 Euro).

Dem Bündnis zufolge reizten die Klubs allerdings nur bei 18 Prozent aller Champions-League-Spiele diese Obergrenze aus (25 Prozent Europa League; 9 Prozent Conference League), zwölf Klubs in der Königsklasse verlangten mindestens für ein Spiel den möglichen Maximalpreis von 70 Euro - nur einmal war dabei eine Partie in der K.-o.-Runde betroffen.

Das FSE verweist trotzdem auf weiteren Bedarf, um Fans ein möglichst bezahlbares Stadionerlebnis zu ermöglichen. "Es ist die feste Überzeugung des FSE, dass die Klubs in der Verantwortung stehen, die Treue reisender Fans zu belohnen und erschwingliche Preise zu ermöglichen - insbesondere mit Blick auf die Umsatzsteigerung der Vereine", sagt FSE-Geschäftsführer Ronan Evain.