Strunz im Interview: "Klingelt's jetzt gleich an der Tür?"

Vor 25 Jahren schenkte der heute 83-jährige Giovanni Trapattoni der Welt seine legendäre Wutrede. Der Leidtragende, Thomas Strunz (54), blickt ohne Groll zurück.

Die Zusage für das Gespräch erfolgt prompt, Thomas Strunz ist total relaxed. Am 10. März 1998 war das anders. Damals entlädt sich der Zorn von Giovanni Trapattoni an ebendiesem Profi, obwohl zwei Mitspieler den Bayern-Trainer deutlicher kritisiert hatten.

Was löst Trapattonis Rede 25 Jahre später in Ihnen aus, Herr Strunz?

Mittlerweile kann ich das entspannt sehen. Ich habe mit Giovanni meinen Frieden gemacht. Ich hege keinen Groll, im Gegenteil.

Wie haben Sie damals davon erfahren?

Wir hatten erst Training, ich war bereits zu Hause, während die Pressekonferenz lief. Mein Telefon klingelte später pausenlos, ich erkannte die Nummern von zig Journalisten, ging aber erst beim 20. Anruf ran. Mir wurde gesagt, ich sollte abends unbedingt Fernsehen schauen.

Und da fielen Sie von der Couch?

Nein. Ich machte nur den Fernseher aus und dachte, das wäre versteckte Kamera. Klingelt's jetzt gleich an der Tür (lacht)? Aber es kam keiner …

Trapattoni hatte getobt: "Was erlaube Strunz?" Und "Strunz is' immer verletzt!" Wie sind Sie beide sich am Tag darauf gegenübergetreten?

Es war eine sehr angespannte Atmosphäre im Verein. Wir sprachen erst ein paar Tage später unter vier Augen. Er sagte mir, dass er sich selbst erschrocken habe über sich.

Basler, Scholl, Strunz: "Giovanni kannte damals nur die drei Namen"

Sie hatten ihn kritisiert, aber sachlich, nicht so deutlich wie Mario Basler und Mehmet Scholl, die beim 0:1 auf Schalke wenige Tage zuvor auf der Bank gesessen hatten. Wie gerieten Sie in den Mittelpunkt seiner Wut?

Das weiß ich nicht. Giovanni kannte damals nur die drei Namen, aber die Inhalte unserer Interviews nach dem Spiel nicht genau. Seine Reaktion war untypisch. Wir haben ihn "Mister" genannt, weil er sehr respektvoll mit uns umgegangen ist. Das blieb auch so. Sein italienisches Temperament brach sich eben einmal Bahn. Letztlich wurde alles in einen Topf geschmissen, die Aussage "haben gespielt schwach wie eine Flasche leer" war auf mehrere gemünzt. Ich habe es aber medial abbekommen.

Ich bin ihm nicht böse, eher dankbar. Thomas Strunz über Giovanni Trapattoni

Hätte die gleiche Rede eines Trainers mit korrekter Aussprache und Grammatik diese Dimension erreicht?

Ich denke nicht, sie wurde erst durch den Mix der ganzen Dinge so groß. Harald Schmidt hat mit seiner Late-Night-Show und "Deutsch-Italienisch für Anfänger" dazu beigetragen. Erst, als ich selbst mal in seiner Sendung war, hatte es sich erledigt.

Trainer und Spieler: Thomas Strunz (re.) und Giovanni Trapattoni 1998. imago sportfotodienst

Sie waren ein strategisch denkender Spieler im Mittelfeld, Trapattoni liebte die Ordnung. Wie kam es zum Konflikt?

Keine Ahnung. Eigentlich waren wir auf einer Wellenlänge. Er hat mir oft gesagt, es sei nicht entscheidend, wie oft ich trainiere, Hauptsache ich könne spielen. Dann sagt er plötzlich etwas über meine Verletzungen. Aber ich bin ihm nicht böse, eher dankbar.

Weil?

Weil es meinen Bekanntheitsgrad in Deutschland ehrlicherweise gesteigert hat, nicht nur im Fußball. Rückblickend hat es auch dazu beigetragen, dass ich die Möglichkeit bekam, als TV-Experte zu arbeiten. Es gab Spieler, die erfolgreicher waren, aber ich war für alle Gesellschaftsschichten interessant. Ich war natürlich durch die Harald-Schmidt-Show so ein bisschen der "Clown der Nation".

Sie sagen das so locker. Aber was hat das mit Ihnen als Mensch gemacht?

Für mich war es am Anfang schon hart, aber irgendwann auch Normalität. Aber für meinen Bruder, meinen Vater, die denselben Nachnamen haben, war es schwierig, weil sie sich ja quasi nicht direkt wehren konnten.

Das nächste Spiel war schlecht damals, 0:0 gegen Bochum. Die Fans waren auf "Traps" Seite - Tenor war, dass die faulen Millionäre nicht den Trainer zu kritisieren haben. Basler und Scholl spielten, Sie saßen auf der Bank.

Vor mir saßen 30 Fotografen beim Anpfiff. Ich winkte in die Kameras und musste dann hinterher lesen: "Er lacht immer noch." Ja, die öffentliche Meinung war eher gegen mich.

Trapattoni ließ Sie in Bielefeld wenige Wochen später eine Halbzeit lang warmlaufen, ohne Sie einzuwechseln. Auch ein spätes Sticheln?

Das müsste man ihn fragen. Noch schlimmer war es acht Tage nach der Pressekonferenz in Dortmund, im Champions-League-Viertelfinale. Didi Hamann verletzte sich, es war unklar, wie lange er durchhält. Ich musste mich ewig vor der Südtribüne aufwärmen. Das war ein Spaß ...

Sie wurden später Berater. Mussten Sie einem Klienten mal zu etwas raten, weil er Ähnliches erlebt hatte wie Sie?

Nein, da gab es nichts. Die Wutreden, die es danach gab, richteten sich eher nicht gegen Spieler. Aber sie waren oft aktionistisch, änderten nichts.

Hegt keinen Groll gegen seinen damaligen Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni (li.): Thomas Strunz. imago/Future Image

Was machen Sie heute?

Ich habe mit Partnern "Elean - Die Erfolgsakademie" gegründet.

Worum geht's da?

Wir unterstützen Menschen und Unternehmen bei nachhaltigen Weiterentwicklungen. Es gibt interessanterweise dabei sehr viele Überschneidungen zwischen Hochleistungssport und dem "normalen" Geschäftsleben.

Abschließend: Wären Sie eigentlich lieber nicht Teil dieser Fußballgeschichte geworden, die da 1998 von Trapattoni geschrieben wurde?

Nein, in der Nachbetrachtung bin ich mit meiner Karriere zufrieden. Alles, was man erlebt, prägt einen. Und Giovanni und diese Pressekonferenz gehören eben zu meinem Leben.

