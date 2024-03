Strukturveränderung beim FCA: Janker steigt auf, Wane neuer Chefscout

Augsburg entwickelt seine Organisationsstruktur weiter: Wie die Fuggerstädter bekanntgaben, ernannten sie Christoph Janker zum Technischen Leiter und verpflichteten Babacar Wane als Chefscout.

Im Zuge der Veränderungen der Organisationsstruktur im Bereich Sport, die bereits Ende 2022 eingeleitet worden waren, verkündete der FC Augsburg am Freitagmittag zwei Personalentscheidungen: Neben dem Aufstieg vom bisherigen Leiter Lizenzmannschaft Christoph Janker zum Technischen Leiter verpflichteten die Fuggerstädter auch Babacar Wane als Chefscout.

Janker ist bereits seit 2020 im sportlichen Management des Klubs tätig

"Nach einem Dreivierteljahr in der neuen Struktur im Bereich Sport haben wir uns gemeinsam unter Federführung von Marinko Jurendic alle Prozesse angeschaut, diese optimiert und eine für uns passende Struktur in die Umsetzung gebracht", wird Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll in der Vereinsmitteilung zitiert.

Janker, der nach viereinhalb Jahren beim FCA im Sommer 2019 seine aktive Karriere beendet hatte, arbeitet bereits seit Februar 2020 im sportlichen Management des Vereins - zuletzt als Leiter Lizenzmannschaft. Durch die Ernennung zum Technischen Leiter ist der 39-Jährige, der einen Vertrag bis 2027 unterschieb, nun hauptverantwortlich für die Bereiche Datenanalyse und Scouting.

Mit Babacar Wane bekommt der FCA einen Fachmann. Marinko Jurendic

Für den letztgenannten Bereich bekommt Janker aber eben mit Wane noch einen erfahrenen Scout als Unterstützer. Wane war bereits als Chefscout bei Hertha BSC (bis März 2023), als Scout bei Eintracht Frankfurt und in der Scouting-Abteilung vom SC Freiburg tätig - in drei seiner über neun Jahre im Breisgau hatte er eine leitende Funktion inne. "Mit Babacar Wane bekommt der FCA einen Fachmann, der mit seiner Expertise unser Scouting-Team bestens ergänzen wird", so Sportdirektor Marinko Jurendic und fuhr fort: "Es freut mich sehr, dass wir mit Christoph und Babacar zwei erfahrene Kollegen an Bord haben, welche die erfolgreiche Umsetzung unserer Projekte mitgestalten werden."