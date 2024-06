Strukturelle Neuausrichtung: Gfrerer neuer Head of Performance beim FC Bayern

Bayern München richtet sich im Vorstandsbereich Sport neu aus. Der Österreicher Walter Gfrerer kommt von Ligakonkurrent VfL Wolfsburg als neuer Head of Performance.

Gfrerer nimmt dabei mit den Themen Athletik und Performance sowohl die Lizenzspieler als auch die FC Bayern Frauen sowie den Nachwuchs am FC Bayern Campus unter seine Fittiche. Der 51-jährige Österreicher hat in der Vergangenheit in beiden Bereichen gearbeitet, er war in der vergangenen Saison als Athletiktrainer des VfL Wolfsburg tätig, zuvor als Performance Manager bei der AS Monaco sowie als Konditionscoach bei RB Salzburg.

Eberl: Gfrerer wird neue Impulse setzen

Max Eberl freut sich über den Neuzugang im Athletiksektor und dass es dem FC Bayern gelungen sei, "Walter Gfrerer als Head of Performance für den FC Bayern verpflichtet zu haben. Er bringt vielschichtige Erfahrungen von seinen unterschiedlichen Stationen mit und wird für neue Impulse sorgen", ist sich der Sportvorstand der Münchner sicher und erklärt auf der vereinseigenen Website die Neuausrichtung: "Generell haben wir im Vorstandsbereich Sport Umstrukturierungen vorgenommen, um den permanent wachsenden Herausforderungen im internationalen Spitzenfußball noch besser gerecht zu werden. Dabei war es uns wichtig, bewusst auf Kräfte zu setzen, die wissen, wofür der FC Bayern steht - und wo er hinmöchte. Wir sind davon überzeugt, dass unser Club für die Zukunft auch hinter den Kulissen höchstprofessionell und bestens aufgestellt ist."

Krüger steigt auf

Aufgrund der strukturellen Neuausrichtung verändert wird Kathleen Krüger, ehemals Head of Team Management & Project Lead Sport, als Senior Leading Expert Sport Strategy & Development nunmehr eine Stabsstelle im Vorstandsbereich Sport einnehmen. Die 39-Jährige soll die Verbindungen und Synergien aller Bereiche im Sport koordinieren, evaluieren und mit den Verantwortlichen optimieren.

Teamleiter Team Management Lizenzspielerbereich wird Maciej Jagiellowicz, in dessen Team Samuel Geiler intern aus dem Bereich Partnerbetreuung des FC Bayern wechselt. Bereits seit dem 1. Januar unterstützt Bastian Wernscheid, zuvor drei Jahre im Teammanagement und seit 2017 im Verein, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund als Referent Sport.