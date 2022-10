"Strukturelle Muskelverletzung": Teuchert fehlt den 96ern

Im Siegerkelch nach Hannovers Erfolg gegen Bielefeld findet sich ein großer Wermutstropfen.

Hannover 96 setzte sich am Samstagabend mit 2:0 gegen Bundesliga-Absteiger und Kellerkind Arminia Bielefeld durch, fuhr den sechsten Dreier ein und biss sich im oberen Tabellendrittel fest.

Cedric Teuchert aber, der die Niedersachsen schon in der 4. Minute in Führung brachte, wird die Partie in keiner guten Erinnerung behalten. Der 25-jährige Angreifer musste in der 73. Minute verletzt vom Platz.

Eine eingehende Untersuchung am Montagmorgen hat nach Klubangaben ergeben, dass sich Teuchert "eine strukturelle Muskelverletzung am linken hinteren Oberschenkel" zugezogen hat. Der Angreifer wird damit vorerst ausfallen und verpasst auch das DFB-Pokalspiel am Mittwoch gegen Borussia Dortmund (18 Uhr, LIVE! bei kicker).