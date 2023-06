Struffs Viertelfinal-Gegner steht fest: Gasquet schlägt Tsitsipas

Nach dem Viertelfinaleinzug von Jan-Lennard Struff gegen Tommy Paul kam es zu einer Überraschung. Favorit Stefanos Tsitsipas unterlag dem Franzosen Richard Gasquet in drei Sätzen.

Bereits am Donnerstagnachmittag hatte sich Jan-Lennard Struff als letzter verbliebener Deutscher beim Rasenturnier in Stuttgart gegen den US-Amerikaner Tommy Paul durchgesetzt (7:6, 7:6) und damit das Ticket für die nächste Runde gelöst. Im Viertelfinale erwartet den 33-Jährigen nun jedoch nicht wie erwartet das Duell mit dem an Nummer eins gesetzten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland.

Tsitsipas gleicht aus - Gasquet behält die Nerven

Nachdem Tsitsipas - aktuell Fünfter der Tennisweltrangliste und an Position eins gesetzt - mit einem Freilos in das Turnier in Stuttgart gestartet war, ist für den 24-jährigen Griechen bereits im Achtelfinale Schluss. Die Partie am Donnerstagabend gegen Richard Gasquet aus Frankreich startete für den Favoriten unglücklich, indem er das entscheidende Tiebreak zum Gewinn des ersten Satzes mit 8:10 verlor und somit in Rückstand geriet.

Anschließend lief es vorerst besser für Tsitsipas, denn nach Break zu Beginn von Satz zwei ließ sich der Grieche nicht mehr aus der Ruhe bringen. Nach dem zwischenzeitlichen 0:4-Rückstand hatte Gasquet zwar noch auf 2:5 verkürzen können, musste sich in der Folge aber dennoch zum Ausgleich an Sätzen geschlagen geben (2:6).

Im dritten und entscheidenden Satz sah es dann lange Zeit nach einem erneuten Tiebreak aus, doch der Franzose sorgte frühzeitig für Klarheit. Nachdem beide Spieler bis zum 6:5 aus Sicht von Gasquet ihr Aufschlagspiel durchgebracht hatten, breakte der 36-Jährige seinen griechischen Kontrahenten und sicherte sich mit dem 7:5 den Einzug ins Viertelfinale (7:6, 2:6, 7:5).

Duell mit Struff am Freitagabend

Um 17 Uhr startet die Viertelfinal-Partie zwischen Richard Gasquet und dem deutschen Jan-Lennard Struff am Freitag. In der Runde der letzten acht treffen außerdem Hubert Hurkacz und Christopher O'Connell, Lorenzo Musetti und Frances Tiafoe sowie Marton Fucsovics und Taylor Fritz aufeinander.