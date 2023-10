Struff zerstört seinen Schläger - und verliert in drei Sätzen

Beim ATP Masters in Shanghai war am frühen Morgen Jan-Lennard Struff gefordert. Für den Deutschen war allerdings nach drei Sätzen schon Schluss.

In Jan-Lennard Struff (Warstein) ist auch der letzte verbliebene deutsche Tennisspieler beim ATP-Masters in Shanghai früh gescheitert. Am Tag nach dem Aus von Alexander Zverev (Hamburg) und Yannick Hanfmann (Karlsruhe) verlor auch der 33-Jährige sein Zweitrundenmatch gegen den Italiener Matteo Arnaldi 3:6, 6:3, 4:6.

Struff zerstörte im ersten Satz des mehrfach wegen Regens unterbrochenen Matches aus Frust seinen Schläger. Im zweiten Satz fing er sich, musste Arnaldi aber im Entscheidungsdurchgang trotz zwischenzeitlicher Break-Führung den Vortritt lassen.

Nach einem sehr starken Frühjahr verpasste Struff die beiden Grand-Slam-Turniere in Wimbledon und New York verletzungsbedingt und versucht derzeit, seine Topform zurückzuerlangen. Sein Davis-Cup-Teamkollege Zverev war am Freitag in seinem Auftaktmatch gegen den stark aufspielenden Russen Roman Safiullin überraschend deutlich 3:6, 1:6 gescheitert.

Tistispas und Medvedev ohne Mühe

Besser als bei Struff lief es bei den Topspielern Stefanos Tistsipas und Daniil Medvedev. Der Grieche ließ dem Australier Rinky Hijikata keine Chance und siegte glatt mit 6:4 und 6:2. Genauso souverän zog auch der Russe Medvedev in die nächste Runde ein. Gegen Cristian Garin aus Chile endete die Partie 6:3 und 6:3.