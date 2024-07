Struff verpasst Überraschung gegen Medvedev - Djokovic kommt auf Touren

Mit Jan-Lennard Struff ist der vorletzte deutsche Spieler in Wimbledon gegen Daniil Medvedev ausgeschieden. Einen leistungsmäßigen Schritt nach vorne machte Rekordchampion Novak Djokovic.

Jan-Lennard Struff hat seinen erstmaligen Achtelfinaleinzug in Wimbledon verpasst. Der 34 Jahre alte Warsteiner unterlag in der dritten Runde des Tennis-Klassikers dem Vorjahres-Halbfinalisten Daniil Medvedev aus Russland mit 1:6, 3:6, 6:4, 6:7 (3:7). Die Partie hatte am Freitag begonnen und konnte wegen Regens erst am Samstag beendet werden.

Struff, der bereits 2018 und 2019 in der dritten Runde gestanden hatte, war mit zwei überzeugenden Siegen gegen den Ungarn Fabian Marozsan und den Chinesen Zhang Zhizhen in das Turnier gestartet und hatte sich auch gegen Medvedev trotz einer 1:5-Bilanz etwas ausgerechnet. In Halle/Westfalen war es ihm bereits gelungen, den Favoriten auf Rasen zu besiegen.

Kurz auf Augenhöhe, dann entscheiden die Nerven

Auf dem No. 2 Court in London beging er zunächst zu viele vermeidbare Fehler. Struff kämpfte sich dann in die Partie hinein und konnte bei der Fortsetzung am Samstag im vierten Satz auf Augenhöhe mit Medvedev spielen. Doch der Weltranglistenfünfte bewies in der entscheidenden Phase starke Nerven.

Somit ist aus deutscher Sicht nur noch Alexander Zverev dabei, der noch immer keinen Satz abgab und sich am Samstag gegen den Briten Cameron Norrie durchsetzte.

Djokovic kommt auf Touren: Viersatzsieg gegen Popyrin

Einen deutlichen Schritt nach vorne machte Novak Djokovic: Der serbische Grand-Slam-Rekordchampion ist mit einem überzeugenden Auftritt ins Achtelfinale von Wimbledon eingezogen. Der siebenmalige Turniersieger setzte sich am Samstagabend mit 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) gegen den unnachgiebig kämpfenden Weltranglisten-47. Alexei Popyrin aus Australien durch.

Im Vergleich zum wackligen Zweitrundenauftritt gegen den britischen Außenseiter Jacob Fearnley steigerte sich Djokovic, der nach einer Knie-OP gerade noch rechtzeitig fit wurde für das Highlight-Turnier. Der frühere Weltranglistenerste hat in Wimbledon ein großes Ziel vor Augen: Mit seinem achten Titel könnte er bei dem Klassiker mit Rekordsieger Roger Federer aus der Schweiz gleichziehen.

Nächster Gegner von Djokovic ist Boris Beckers Ex-Schützling Holger Rune. Der Däne gewann 1:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 6:1 gegen den Franzosen Quentin Halys.