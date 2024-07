Struff verpasst Überraschung gegen Medvedev

Mit Jan-Lennard Struff ist der vorletzte deutsche Spieler in Wimbledon ausgeschieden. Das immer wieder unterbrochene Match gegen Daniil Medvedev verlor der Deutsche am Ende in vier Sätzen.

Jan-Lennard Struff hat seinen erstmaligen Achtelfinaleinzug in Wimbledon verpasst. Der 34 Jahre alte Warsteiner unterlag in der dritten Runde des Tennis-Klassikers dem Vorjahres-Halbfinalisten Daniil Medvedev aus Russland mit 1:6, 3:6, 6:4, 6:7 (3:7). Die Partie hatte am Freitag begonnen und konnte wegen Regens erst am Samstag beendet werden.

Struff, der bereits 2018 und 2019 in der dritten Runde gestanden hatte, war mit zwei überzeugenden Siegen gegen den Ungarn Fabian Marozsan und den Chinesen Zhang Zhizhen in das Turnier gestartet und hatte sich auch gegen Medvedev trotz einer 1:5-Bilanz etwas ausgerechnet. In Halle/Westfalen war es ihm bereits gelungen, den Favoriten auf Rasen zu besiegen.

Auf dem No. 2 Court in London beging er zunächst zu viele vermeidbare Fehler. Struff kämpfte sich dann in die Partie hinein und konnte bei der Fortsetzung am Samstag im vierten Satz auf Augenhöhe mit Medvedev spielen. Doch der Weltranglistenfünfte bewies in der entscheidenden Phase starke Nerven.

Somit ist aus deutscher Sicht nur noch Alexander Zverev dabei, der noch immer keinen Satz abgab und sich am Samstag gegen den Briten Cameron Norrie durchsetzte.