Struff verpasst Finale - Kalinina erreicht erstmals ein Endspiel

Die Tennis-Welt blickt derzeit nach Rom, wo am Freitag die Damen-Halbfinals ausgespielt werden. Beim ATP-Challenger-Turnier in Bordeaux ist Jan-Lennard Struff im Halbfinale gescheitert.

In Rom trafen zunächst Anhelina Kalinina (Ukraine) und Veronika Kudermetova (Russland) aufeinander - und lieferten sich ein mitreißendes Duell, an dessen Ende sich die Ukrainerin erstmals für ein Finale qualifizierte. Kalinina glückte in Satz eins das erste Break, doch Kudermetova konterte ausgerechnet in dem Moment, als ihre Gegnerin zum Satzgewinn aufschlug.

Kalinina ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen, brachte den ersten Durchgang doch noch mit 7:5 durch und wähnte sich in Satz zwei dann auch schon im Ziel, führte bereits 5:3. Doch dann machte die Russin 16 Punkte in Folge (!) und kam zum Satzausgleich. Die tolle Aufholjagd gab der Weltranglistenzwölften aber keinen Auftrieb, vielmehr war es Kalinina, die wieder einen Gang hochschaltete und das Match schlussendlich 7:5, 5:7, 6:2 gewann.

Im Finale trifft die 26-Jährige nun auf die Siegerin des Duell zwischen Elena Rybakina (Kasachstan) und Jelena Ostapenko (Lettland).

Struff verpasst Endspiel von Bordeaux

Aus deutscher Sicht richtete sich der Blick gen Bordeaux, wo Jan-Lennard Struff nach seinem sensationellen Finaleinzug in Madrid das nächste Endspiel anpeilte. Beim Challenger-Turnier wurde der topgesetzte Deutsche dann aber von Tomas Martin Etcheverry mit 6:4, 6:2 jäh ausgebremst. Der Argentinier trifft damit im Finale auf Ugo Humbert, der das rein französische Halbfinale gegen Richard Gasquet klar mit 6:0, 6:2 für sich entschied. Für Struff wiederum geht nun die Vorbereitung auf die anstehenden French Open los, da der 33-Jährige seine Teilnahme am 250er Turnier in Genf am Freitag zurückzog.