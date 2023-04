Struff steht überraschend im Viertelfinale von Monte Carlo

Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier von Monte Carlo eine Überraschung geschafft und erstmals das Viertelfinale erreicht.

Der 32 Jahre alte Warsteiner bezwang am Donnerstag den Weltranglisten-Vierten Casper Ruud aus Norwegen mit einer starken Leistung 6:1, 7:6 (8:6). Struff nutzte nach 1:43 Stunden seinen vierten Matchball und nahm seinem Gegner insgesamt viermal den Aufschlag ab.

Beim Stand von 5:2 im zweiten Satz hatte er bei eigenem Aufschlag bereits die Chance zum Matchgewinn, gab aber noch zweimal sein Service ab. Im Tiebreak behielt Struff dann die Nerven. "Es war brutal. Ich habe unfassbares Tennis gespielt bis zum 6:1, 5:2. Und dann wurde ich leider ein bisschen nervös", resümierte Struff. "Ich habe daran gedacht, fertig zu werden und zu gewinnen. Das hat etwas in mir ausgelöst." Er hatte sich bei dem Masters-1000-Turnier bereits durch die Qualifikation gekämpft. In der Runde der besten Acht trifft er auf den Sieger des russischen Duells zwischen Andrej Rublev und Karen Khachanov.

Struff stand in seiner bisherigen Karriere bei der Sandplatzveranstaltung zuvor zweimal im Achtelfinale, hatte sich aber jeweils geschlagen geben müssen. Bei einem Masters-1000-Turnier steht er überhaupt erst das zweite Mal im Viertelfinale.

In der Weltrangliste war Struff vergangenes Jahr zwischenzeitlich bis auf Rang 168 abgerutscht, hat sich inzwischen aber wieder bis auf Position 100 nach oben geschoben. Durch die Erfolge von Monte Carlo wird er nun weiter im Ranking klettern.

Topgesetzt bei dem mit 6,2 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier ist der 22-malige Grand-Slam-Champion Novak Djokovic (Serbien), Titelverteidiger ist Stefanos Tsitsipas (Griechenland). Rafael Nadal (Spanien) fehlt nach seiner Hüftverletzung weiterhin, auch sein Landsmann Carlos Alcaraz sagte wegen einer in Miami erlittenen Verletzung an der linken Hand und Problemen an der Wirbelsäule ab.