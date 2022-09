Struff siegt souverän - Otte fightet vergeblich

In Sofia absolvierten Jan-Lennard Struff und Oscar Otte ihre Achtelfinalspiele mit unterschiedlichem Erfolg: Struff steht nach Zweisatzsieg gegen Ugo Humbert in der Runde der letzten Acht, für Otte war gegen Kamil Majchrzak dagegen Endstation.

Steht in Sofia im Viertelfinale: Jan-Lennard Struff. IMAGO/Paul Zimmer

Jan-Lennard Struff steht beim ATP-Turnier in Sofia im Viertelfinale. Der 32-Jährige setzte sich in der bulgarischen Hauptstadt im Achtelfinale gegen den Franzosen Ugo Humbert mit 6:3, 6:1 durch. Struff benötigte für seinen Sieg nur 62 Minuten und nutzte seinen ersten Matchball. Nächster Gegner des Warsteiners ist der an Nummer vier gesetzte Italiener Lorenzo Musetti.

Struffs Davis-Cup-Kollege Oscar Otte musste dagegen die Segel streichen. Der an Position acht gesetzte Kölner unterlag Kamil Majchrzak aus Polen in drei Sätzen knapp mit 6:4, 2:6 und 4:6.