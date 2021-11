Struff scheitert an Paul - Djokovic am Abend gegen Fucsovics

Neben dem am Montag dramatisch siegreichen Dominik Koepfer sind bei dem mit 2,6 Millionen Euro dotierten Turnier in Paris aus deutscher Sicht noch Olympiasieger Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff am Start. Für den Warsteiner kam am Dienstag das Aus.

Davis-Cup-Profi Struff ist beim Turnier in Paris bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 31 Jahre alte Warsteiner unterlag beim Masters-1000-Event in der französischen Hauptstadt am Dienstag dem US-Amerikaner Tommy Paul mit 3:6, 4:6. In der vergangenen Woche hatte Struff beim Tennis-Turnier in St. Petersburg noch das Halbfinale erreicht. Gegen Paul musste sich Struff nach 1:16 Stunden geschlagen geben, obwohl er im zweiten Satz mit einem Break vorne gelegen hatte.



Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev trifft nach einem Freilos in der ersten Runde in seinem Auftaktmatch am Mittwoch auf den Serben Dusan Lajovic. Zuletzt hatte der Olympiasieger den Titel in Wien gewonnen und geht daher als einer der Favoriten in Paris an den Start.

An Nummer eins gesetzt ist Novak Djokovic. Der serbische Weltranglistenerste trifft an der Seine zunächst auf den Ungarn Marton Fucsovics, derzeit Nummer 40 im ATP-Ranking.