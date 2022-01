Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Adelaide gleich in Runde eins gescheitert.

Fehlstart in Adelaide: Jan-Lennard Struff. Getty Images

Bei dem mit 430.000 Dollar dotierten Turnier in Vorbereitung auf die in der kommenden Woche beginnenden Australian Open unterlag der 31 Jahre alte Warsteiner am Dienstag überraschend dem französischen Qualifikanten Corentin Moutet mit 2:6, 4:6.

Struff steht derzeit auf dem 50., Moutet auf dem 115. Platz der Weltrangliste. Während Moutet vier seiner fünf Breakchancen nutzte, ließ Struff gleich sieben Möglichkeiten aus (1/8).

Die Australian Open werden vom 17. bis 30. Januar ausgetragen.