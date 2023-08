Struff fehlt auch bei US Open

Bis Mitte Juni präsentierte sich Jan-Lennard Struff in starker Form. Seitdem pausiert der Tennisprofi verletzt - und sagt jetzt für die nächsten Turniere ab.

Jan-Lennard Struff, aktuell 25. der Weltrangliste, pausiert nach seiner Hüftverletzung weiter und hat auch die Teilnahme an den US Open abgesagt. "Es ist besser geworden, aber es ist nicht intelligent, jetzt zu spielen. Wir wollen nichts riskieren", sagte Struffs Manager Corrado Tschabuschnig der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Der 33 Jahre alte Warsteiner befinde sich weiter in der Regeneration und werde nicht beim Masters kommende Woche in Cincinnati und dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres Ende August in New York an den Start gehen.

Das bislang letzte Spiel hatte Struff im Juni beim Rasen-Turnier in Halle absolviert, anschließend war er wegen einer Überbelastung ausgefallen. Vorher hatte sich der Sauerländer in starker Form präsentiert. Beim ATP-Turnier in Stuttgart auf Rasen hatte der Davis-Cup-Spieler vor knapp zwei Monaten das Finale erreicht und stand diese Saison auch im Endspiel beim Masters in Madrid. Zwischenzeitlich hatte er in der Weltrangliste auf Position 21 den bisherigen Bestwert seiner Karriere erreicht, inzwischen liegt er auf Platz 25.

Hoffnungen ruhen auf Zverev

Bei den US Open (28. August - 10. September, Titelverteidiger bei den Männern: Carlos Alcaraz, Spanien) ruhen die deutschen Hoffnungen nun besonders auf Alexander Zverev. Angesprochen auf einen möglichen Einsatz von Struff in der anschließenden Davis-Cup-Qualifikation in Bosnien-Herzegowina Mitte September sagte Tschabuschnig, dass man derzeit "Woche für Woche" arbeite und schaue, wie sich die Situation entwickle.