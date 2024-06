Strubers Trainerteam steht - Von Bochum kommt Greiber

Zehn Tage nach der Besetzung des Cheftrainer-Postens durch Gerhard Struber steht beim 1. FC Köln nun auch das Team um den 47-jährigen Österreicher.

Während Max Weuthen, Tillmann Bockhorst und Leif Frach auch zukünftig als Athletik- und Reha-Trainer sowie Hannes Dold und Denis Huckestein als Analysten fungieren werden, tauchen ab sofort drei mehr oder weniger neue Gesichter am Geißbockheim auf: Als Co-Trainer wechseln Bernd Eibler und Thomas Hickersberger zum FC, und als Torwarttrainer kehrt Peter Greiber zurück nach Köln.

"Bei der Neuzusammensetzung unseres Trainerteams war es uns wichtig, die richtige Balance aus fachlicher Expertise, starken Charakteren und Seniorität zu finden", erklärte FC-Geschäftsführer Christian Keller am Samstag. Und: "Alle drei kommen mit der Überzeugung und der Ambition, gemeinsam mit dem gesamten Trainerteam durch eine systematische Vermittlung unserer Spielidee und eine klare Führung das Leistungspotential unserer Mannschaft heben zu können."

Struber und Eibler wieder vereint

Eibler und Hickersberger sind wie Struber Österreicher. Der 30-jährige Eibler arbeitete bereits zwischen Oktober 2020 und August 2023 an der Seite von Struber bei RB New York. Zuletzt war er als Co-Trainer beim FC Liefering tätig. Hickersberger (50) wiederum stand zuletzt bei Rapid Wien unter Vertrag. Seine Trainerkarriere hatte der ehemalige Abwehrspieler einst als Assistent von Peter Stöger bei der Vienna begonnen.

Greiber kommt vom VfL Bochum

Vom VfL Bochum wechselt Greiber zurück zum Bundesliga-Absteiger. Der gebürtige Mainzer arbeitete bereits zwischen 1995 und 2005 als Torwarttrainer im Nachwuchsbereich des FC. Fast zwei Jahrzehnte lang stand er seitdem beim VfL unter Vertrag und verantwortete dort zuletzt das Torwartteam der Profis. Es sei der "bestmögliche Zeitpunkt, noch mal etwas Neues zu machen", erklärte Greiber jüngst seinen Abschied aus Bochum, wo mit Peter Zeidler ebenfalls ein neuer Cheftrainer installiert wurde. Er gehe "mit einem total positiven Gefühl", so der 55-Jährige.

Das neu formierte Trainerteam hatte am Samstagmorgen seinen Dienstantritt. Nach einer kurzen Führung durch das Geißbockheim stand am frühen Nachmittag das erste Meeting mit Keller und Thomas Kessler, Bereichsleiter Lizenz, auf dem Programm. Danach wurden die ersten Trainingstage geplant.

Struber wird am Montag (14 Uhr) das erste Mannschaftstraining leiten und zuvor, um 10 Uhr, auch offiziell in Köln vorgestellt. Wenn der FC am kommenden Samstag, 29. Juli, im Südstadion gegen den VfL Rheingold Köln-Poll testet, wird Struber dann auch seine Premiere an der Seitenlinie geben.